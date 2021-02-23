Глава Microsoft заявил о свидетельствах причастности спецслужб России к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил Сенату США, что у компании есть свидетельства причастности спецслужб России к массовой кибератаке 2020 года. По его словам, нет признаков, что к этому причастен кто-то другой. Вместе с тем глава специализирующейся на кибербезопасности Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у его компании нет данных о причастности Москвы к атаке.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще»,— сказал господин Смит на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США. Трансляцию вели американские телеканалы.

Глава FireEye Кевин Мандиа на слушаниях сообщил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия. «Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран»,— сказал он.

О хакерской атаке стало известно в декабре 2020 года. Неизвестные взломали системы ведомств федерального правительства, штатов, коммерческих компаний, в том числе Microsoft. Американские СМИ утверждали, что атаку организовали хакеры, подконтрольные российским спецслужбам.

Подробнее об атаке — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затоптал русский след».