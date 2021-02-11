Главные новости к утру 11 февраля

Президент США Джо Байден провел первые телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В разговоре глава Белого дома «выразил озабоченность» действиями Китая в регионе, а также обещал добиваться «практичного, ориентированного на результат общения там, где это соответствует интересам американцев». О новой стратегии Вашингтона

В Германии введенный 2 ноября 2020 года общенациональный локдаун продлен до 7 марта 2021 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в стране появились предпосылки третьей волны коронавируса. О борьбе с COVID-19 в ЕС

Издатель и владелец порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет. Господин Флинт умер 10 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе. О деятельности медиамагната

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира Большого шлема Australian Open. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла во втором круге. Турнир проходит в Мельбурне. Его призовой фонд составляет $61 млн. О выступлении россиян

Российская авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу с территории зоны деэскалации Идлиб. Российские средства ПВО отразили атаку. В результате атаки пострадавших нет. О российских позициях в регионе

С 11 февраля по 1 марта Роскомнадзор составит протоколы на социальные сети за распространение в них информации, содержащей призывы к участию несовершеннолетних в акциях протеста. Ранее ведомство выявило в соцсетях около 2,5 тыс. подобных роликов. О претензиях властей

О предстоящих 11 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.