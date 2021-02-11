Роскомнадзор составит протоколы на соцсети за призывы подростков к участию в протестах

С 11 февраля по 1 марта Роскомнадзор составит протоколы на социальные сети за распространение в них информации, содержащей призывы к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях. Ранее ведомство сообщило, что выявило в соцсетях около 2,5 тыс. подобных роликов.

«Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе Роскомнадзора.

Перед акцией в поддержку Алексея Навального 23 января Роскомнадзор предупредил соцсети об ответственности за распространение контента с призывами к участию в митинге несовершеннолетних и потребовал удалить подобные записи. За неудаление ведомство пригрозило штрафами (от 800 тыс. до 4 млн руб.). Перед акцией протеста 31 января Роскомнадзор вызвал представителей Tik-Tok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» для разъяснения ответственности за неудаление призывов.

Как власти борются с распространением информации о протестах — в материале “Ъ FM” «Соцсети призывают к дисциплине».