Власти ФРГ продлили локдаун до 7 марта

В Германии введенный 2 ноября 2020 года общенациональный локдаун продлен до 7 марта 2021 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в стране появились предпосылки третьей волны коронавируса COVID-19.

«Третья волна обозначилась, мы должны бороться с ней <…> В прошлом году мы не могли предусмотреть развитие мутаций вируса, мы получили первый доклад об этих мутациях <…> Мы знаем, что эти мутации — реальность, и их становится все больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится»,— сказала канцлер по тогам совещания с главами федеральных земель (цитата по «РИА Новости»).

До 7 марта в стране останутся закрытыми все магазины, за исключением продуктовых, заведения общепита работают только на вынос и доставку, обучение в школах продолжается в онлайн-режиме, ношение масок в общественных местах остается обязательным. С 1 марта при улучшение эпидемиологической ситуации могут открыться парикмахерские, музеи и галереи.

По последним данным, в стране зарегистрировано более 2,3 млн заразившихся COVID-19 и 63 тыс. летальных исходов. Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. К началу февраля 2021 года в стране привились более 3,2 млн человек (3,9% населения).

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