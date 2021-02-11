Главные анонсы 11 февраля

В Минске начнется Всебелорусское народное собрание. 2,7 тыс. участников форума из разных слоев населения рассмотрят основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года. Президент Александр Лукашенко не исключал, что на народном собрании будут обсуждаться проекты изменения конституции страны. О ситуации в Белоруссии

Мосгорсуд проверит законность приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной. Она была осуждена на два года колонии за гибель пациента. О деле

В Нью-Йорке Совбез ООН проведет заседание, приуроченное к шестилетию подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.. О ситуации в Донбассе