Минобороны отчиталось о ночных ударах по объектам ВПК и энергетики Украины
Вооруженные силы России ночью нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса, задействованным в интересах ВСУ. На них производились и хранились беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, удары нанесли при помощи высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА.
Кроме того, под удар попали объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В Одесской области также поражены портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах украинской армии.