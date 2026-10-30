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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Власть

Минобороны отчиталось о ночных ударах по объектам ВПК и энергетики Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса, задействованным в интересах ВСУ. На них производились и хранились беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, удары нанесли при помощи высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА.
Кроме того, под удар попали объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В Одесской области также поражены портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах украинской армии.