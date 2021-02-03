Роскомнадзор выявил в соцсетях 2,5 тыс. призывов подростков к участию в протестах

Около 2,5 тыс. призывов несовершеннолетних к участию в протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января было выявлено в социальных сетях и удалено. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. По его словам, удаление такого вида контента отчасти «снизило протестную активность».

«В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тыс. таких призывов, их удалили… Мы фиксировали факты удаления социальными сетями подобной информации, что позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников этих массовых протестов»,— сказал господин Зайцев на слушаниях в Общественной палате РФ (цитата по «РИА Новости»).

Среди действий всех соцсетей Евгений Зайцев отметил работу руководства TikTok. «С позитивной стороны хотел бы отметить социальную сеть TikTok… В отношении других остальных социальных сетей я такого сказать не могу»,— добавил он.

Перед акцией протеста 23 января Роскомнадзор предупредил соцсети об ответственности за распространение контента с призывами к участию в митинге несовершеннолетних и потребовал удалить подобные записи. За неудаление ведомство пригрозило штрафами (от 800 тыс. до 4 млн руб.). Перед акцией протеста 31 января Роскомнадзор вызвал представителей Tik-Tok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» для разъяснения ответственности за неудаление призывов.

Как власти борются с распространением информации о протестах — в материале “Ъ FM” «Соцсети призывают к дисциплине».