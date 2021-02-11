Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону

На посту президента США Джо Байден провел первые телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. О беседе сообщила пресс-служба Белого дома. Пекин беседу пока не комментировал.

«Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников»,— говорится в сообщении.

Как уточнил Белый дом, в разговоре господин Байден «подчеркнул свою фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня». Также главы государств обсудили пандемию коронавируса COVID-19, изменение климата и вопросы здравоохранения и предотвращения распространения оружия.

Ранее Джо Байден заявлял, что новая администрация США намерена пересмотреть отношения с Китаем и рассчитывает уйти от открытого конфликта. По словам нового главы Белого дома, его китайская политика будет отличаться от конфронтационного курса его предшественника Дональда Трампа, которому США предпочтут «предельную конкуренцию». При этом господин Байден неоднократно называл Китай главной угрозой безопасности США.

О новой стратегии Вашингтона в отношении Пекина — в материале “Ъ” «От беспредела к предельной конкуренции».