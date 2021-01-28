Соцсети призывают к дисциплине

Прокуратура Москвы предупредила интернет-компании о последствиях, к которым могут привести призывы к митингам, а Роскомнадзор вновь пригрозил штрафами — так власти продолжили борьбу с информацией о несогласованных митингах, запланированных на 31 января. Призывы к ним «создают угрозу нарушения общественного порядка и безопасности»,— заявили в Генпрокуратуре.



С такой позицией согласились и в Кремле — давление на соцсети оправдано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Роскомнадзор активно работал в этом плане и просил различные соцсети не становится площадкой для этих призывов. Соответственно, прокуратура тоже реагирует. В целом, конечно, как государство мы бы хотели, чтобы они не анонсировали подобные незаконные акции. Все за и против будут взвешены, и в случае необходимости будут применяться меры».

В Роскомнадзоре напомнили, что за отказ удалять информацию о несогласованных акциях штрафы получат Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube. Эти площадки не удалили 170 противоправных призывов, обращенных в том числе и к несовершеннолетним. Хотя тот же «ВКонтакте» накануне акций 23 января удалил страницы мероприятий сторонников Навального. Навстречу властям пошел и китайский TikTok. К чему приведет это противостояние? На вопрос ответил управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Роскомнадзор достаточно быстро стал просить соцсети, мессенджеры и другие интернет-платформы удалять подобные сообщения. Чуть позже к этому подключилась прокуратура. И законодательный механизм, чтобы заблокировать те сервисы, которые не выполняют это требование, есть.

Правда, он не всегда технологически работает. Но вряд ли какие-то соцсети хотят рисковать бизнесом и устойчивостью своих сервисов. Не думаю, что штрафы для них были существенны, хотя их размеры были сильно увеличены — до нескольких миллионов рублей, поэтому это тоже может быть определенным фактором, по которому они удаляют подобные сообщения.

Конечно, те деньги, которые Роскомнадзор вливает в том числе в механизмы поиска с участием искусственного интеллекта, позволяют ему быстрее находить нарушителей.

Безусловно, оснований для того, чтобы блокировать сайты Навального, достаточно много. В нашей практике неоднократно бывало так, что по какому-нибудь письму Генпрокуратуры или судебному решению блокировали сайты, не указанные там, с мотивировкой: на том сайте, который мы заблокируем дополнительно, находится та же информация, поэтому для Роскомнадзора, исходя из его обычной практики, не требуется никаких дополнительных бумажек, чтобы гоняться за всеми сайтами и доменами, где находится хоть что-то, не устраивающее власть и блокировать их».

Российские суды прежде штрафовали Twitter и Facebook на 4 млн каждую за отказ локализовать данные российских пользователей. Компании не исполнили решение суда, после чего документы передали приставам. Но и те не могли ничего сделать — Twitter и Facebook не зарегистрированы в России. Новые штрафы западные соцсети не испугают. А вот российские окажутся в невыгодном положении, уверен управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян: «В отношении западных сервисов опять будут звучать угрозы блокировки, но добиться результата путем угроз не получится.

Вряд ли крупнейшие компании начнут полностью перестраивать свою политику.

А вот российские окажутся в незавидной ситуации, потому что большое количество контента придется удалять. И в этом плане они будут проигрывать определенную долю рынка, так как пользователи пойдут на платформы, где, как они считают, могут свободнее обсуждать в том числе мирные гражданские протесты».

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Иван Корякин