Лантратова: режим тишины в Алешках соблюдается без нарушений

Госпожа Лантратова поблагодарила вооруженные силы России, которые разминировали дороги для колонны с гуманитарной помощью. Сейчас она вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом направляется в город. Миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.