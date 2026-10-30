Лантратова: режим тишины в Алешках соблюдается без нарушений
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках сохраняется, инцидентов не зафиксировано.
«Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства», — сообщила госпожа Лантратова в своем Telegram-канале. Режим действует с 27 октября по 1 ноября для эвакуации мирных жителей из города, который находится на линии боевого соприкосновения.
Госпожа Лантратова поблагодарила вооруженные силы России, которые разминировали дороги для колонны с гуманитарной помощью. Сейчас она вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом направляется в город. Миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.