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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Жизнь

Лантратова: режим тишины в Алешках соблюдается без нарушений

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках сохраняется, инцидентов не зафиксировано.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства», — сообщила госпожа Лантратова в своем Telegram-канале. Режим действует с 27 октября по 1 ноября для эвакуации мирных жителей из города, который находится на линии боевого соприкосновения.
Госпожа Лантратова поблагодарила вооруженные силы России, которые разминировали дороги для колонны с гуманитарной помощью. Сейчас она вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом направляется в город. Миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.