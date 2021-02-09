От беспредела к предельной конкуренции

Новая администрация США пересматривает отношения с Китаем, рассчитывая уйти от открытого конфликта. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил американский президент Джо Байден, пообещав, что его китайская политика будет отличаться от конфронтационного курса Дональда Трампа, которому США предпочтут «предельную конкуренцию». Неожиданное заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен провел первый разговор с куратором международных отношений КНР Ян Цзечи. Несмотря на жесткость формулировок, США уже ищут точки сближения с Китаем, который, в свою очередь, направил главную критику на прежнюю команду в Белом доме и делает примирительные жесты в адрес новой.

Первым свидетельством того, что в отношениях США и Китая наступает смена вех и они не будут повторением прежней полномасштабной конфронтации, стало интервью нового президента США Джо Байдена американскому телеканалу CBS, вышедшее в эфир в воскресенье. «Я не собираюсь строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы намерены сделать упор на международных правилах»,— заявил Джо Байден, разъяснив, что он имеет в виду: «Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция». Признав, что «американо-китайские отношения, возможно, являются одними из важнейших в мире», новый глава Белого дома дал понять, что лобовое столкновение и отсутствие диалога с Пекином не отвечают интересам США. Президент Байден также не видит проблемы в том, что после вступления в должность он до сих пор не переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. «До сих пор не было возможности поговорить, это не означает отсутствия диалога»,— заявил господин Байден, напомнив, что он хорошо знаком с китайским лидером со времен своего вице-президентства в команде Барака Обамы и ему есть что обсудить с председателем Си.

Между тем иллюстрацией того, как представляет себе «предельную конкуренцию» с Пекином новая администрация США, стал первый телефонный разговор госсекретаря Энтони Блинкена с куратором международных отношений КНР, членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, состоявшийся в пятницу. По итогам разговора, в ходе которого стороны обсудили основные болевые точки в двусторонних отношениях, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил:

«Госсекретарь подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов. Наша цель — привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах».

Помимо предсказуемого упоминания проблемы прав человека в Синьцзяне и Гонконге, госсекретарь Блинкен призвал Пекин «присоединиться к международному сообществу в осуждении» происшедшего на прошлой неделе переворота в Мьянме (см. “Ъ” от 2 февраля).

Дипломатический натиск Вашингтона сопровождался психологическим давлением на Пекин с участием боевых кораблей США. Накануне разговора Энтони Блинкена и Ян Цзечи эсминец USS John S. McCain с управляемым ракетным вооружением прошел через Тайваньский пролив. Как заявили в пресс-службе 7-го флота, это стало «демонстрацией приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». «Американские военные будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом»,— пообещал пресс-секретарь 7-го флота США Джо Кейли. Это был первый случай появления в Тайваньском проливе ВМС США после инаугурации Джо Байдена.

Обращает на себя внимание, что китайский собеседник Энтони Блинкена подчеркнуто избегал жестких формулировок и предложил Вашингтону поскорее отмежеваться от действий предыдущей администрации в Белом доме.

«Китай призывает Соединенные Штаты исправить свои ошибки, допущенные в течение определенного периода времени, работать с Китаем, чтобы поддерживать дух бесконфликтности и отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сосредоточиться на взаимодействии, устранять разногласия и способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений»,— заявил Ян Цзечи. По его словам, Китай и США должны уважать коренные интересы друг друга, политические системы, а также выбранные китайским и американским народами пути развития своих стран.

Говоря об отношениях КНР и Тайваня, член Политбюро ЦК КПК призвал новую администрацию в Вашингтоне осознать тот факт, что «тайваньский вопрос является самым важным и чувствительным ключевым вопросом в китайско-американских отношениях и касается суверенитета и территориальной целостности Китая».

«Соединенные Штаты должны строго соблюдать принцип "одного Китая" и трех совместных коммюнике между Китаем и Соединенными Штатами»,— заявил Ян Цзечи.

По его словам, китайская сторона рассчитывает, что этим же подходом США будут руководствоваться в вопросах Гонконга, Синьцзяна и Тибета. «Любые попытки оклеветать и дискредитировать Китай не увенчаются успехом, и Китай будет продолжать твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития»,— предупредил Ян Цзечи.

Не уклоняясь от дискуссии по Мьянме, китайский представитель выразил мнение, что необходимы коллективные действия международного сообщества по созданию «хороших внешних условий для урегулирования ситуации» в этой стране. Самым же неожиданным стал призыв члена Политбюро ЦК КПК к Вашингтону «играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (китайская сторона не использует термин «Индо-Тихоокеанский регион», считая его американским).

Пытаясь сделать будущие отношения с Вашингтоном менее конфликтными, Пекин рассчитывает устранить еще один мощный раздражитель последнего года, на котором на финальном отрезке своего правления строил свою политику президент Трамп,— версию о глобальной ответственности КНР за сокрытие информации о коронавирусе и его китайском происхождении. «Есть необходимость вести поиски по всему миру, чтобы действительно установить источник распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы вновь столкнемся с другим вирусом»,— заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

Говоря о миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работающих сейчас в Китае над изучением природы коронавируса, глава китайской дипмиссии в США попытался перевести мяч на половину Вашингтона. «Эксперты ВОЗ уже в Ухане. Они там уже не один день. Мой вопрос: позволят ли им приехать сюда, в США, чтобы делать то же самое?» — заявил он. «Когда люди выступают с обвинениями, им следует представить доказательства»,— прокомментировал китайский дипломат заявления официальных лиц США в период правления президента Трампа.

Наряду с Дональдом Трампом еще одним антигероем отношений США и КНР после смены американской администрации китайские официальные лица называют бывшего госсекретаря США Майка Помпео. «Его поведение и высказывания показали миру, что такое "ложь официальной дипломатии". Он постоянно вмешивался во внутреннюю политику Китая, портил китайско-американские отношения. Его антикитайские высказывания прямиком попадут на "мусорную свалку истории"»,— говорится в заявлении посольства КНР в Москве, пообещавшего, что Майк Помпео «обязательно ответит» за свои действия.

Сергей Строкань