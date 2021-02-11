Светлана Кузнецова проиграла во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила швейцарке Белинде Бенчич во втором круге турнира Большого шлема Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне. Его призовой фонд составляет $61 млн.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 4:6. В третьем круге швейцарка встретится с бельгийской Элизе Мертенс.

35-летняя Кузнецова она занимает 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она дважды выигрывала турниры серии Большого шлема (US Open, 2004 и Roland Garros, 2009).

О выступлении россиянок в Мельбурне — в материале “Ъ” «Вынос чемпионок».