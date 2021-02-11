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Ларри Флинт

Фото: Fred Prouser/File Photo / Reuters

В США умер медиамагнат и владелец журнала Hustler Ларри Флинт

Издатель и владелец порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет, сообщил газета The Washington Post со ссылкой на его брата Джимми Флинта. Господин Флинт умер 10 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году опубликовал первый номер Hustler. В 1976 году основал компанию Larry Flynt Publications. Неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии. В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта». В 2017 году господин Флинт предложил $10 млн за компромат, который стал бы поводом для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

Об инициативе издателя — в материале “Ъ FM”  «Порномагнат заплатит за импичмент Трампа».

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