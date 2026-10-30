Осторожно, биржи закрываются
Иностранные криптобиржи выбирают между санкциями и российскими инвесторами
С начала октября из России ушли уже четыре криптобиржи, на которых отечественные инвесторы занимали существенные позиции. На данный момент операции с биткойном, эфиром и USDT все еще доступны россиянам, однако уход площадок ударит в первую очередь по инвесторам в альткойны, считают эксперты.
29 октября криптобиржа KuCoin официально объявила о прекращении обслуживания российских клиентов. Причин ухода площадка не назвала. Это уже четвертая криптоплощадка, которая объявила об фактическом уходе из России за последний месяц. Ранее с российскими инвесторами перестали работать Bitget, MEXC, HTX. Биржи объясняли такое решение «необходимостью соблюдения глобальных регуляторных требований».
При этом ушедшие компании являются «не нишевыми игроками, а биржами глобального масштаба», считает директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов. По данным CoinMarket.Cap, в сентябре MEXC, Bitget, KuCoin и HTX вместе обеспечили около 17% оборота крупнейших бирж мира. Кроме того, они играли большую роль и для российских трейдеров. По данным TradingBeats, до ухода площадок из РФ российские инвесторы генерировали 13,7% торгового оборота на бирже HTX и 10,5% оборота на бирже MEXC.
Отказ от российской аудитории связан с нежеланием компаний попасть под ограничения 21-й пакета санкций, который Евросоюз принял в июле, считают эксперты. В частности, ограничения ЕС предполагают запрет на взаимодействие европейских операторов с криптоплатформами, сотрудничающими с российским контуром (см. “Ъ” от 25 июля). «Глобальной бирже нужны банки, эмитенты стейблкойнов, платежные партнеры, поставщики инфраструктуры и доступ на регулируемые рынки, так что потенциальная потеря такой инфраструктуры может быть намного дороже российского бизнеса»,— поясняет операционный директор Millpay Игорь Плотников. В частности, под санкции попала криптобиржа EXMO, которая была вынуждена полностью закрыть бизнес.
Криптобиржи уходили из российского контура и до принятия очередного пакета санкций. В частности, в 2023 году из России ушла Binance, которая передала российский бизнес CommEX. Но уже весной 2024 года закрылась и эта площадка. В 2022 году из России ушла биржа Kraken.
Впрочем, в настоящее время российские инвесторы по-прежнему имеют возможность работы на зарубежных площадках. «Пока базовые операции с биткойном, эфиром и USDT остаются относительно легко доступными»,— отмечает господин Войтов. Популярностью у россиян пользуются биржи Bybit и BingX, указывает основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. «Учитывая, что российские клиенты составляют 20–30% этих площадок, можно ожидать, что они будут сопротивляться санкционному давлению, чтобы не потерять аудиторию»,— отмечает эксперт. Для работы со стейблкойнами инвесторы часто используют децентрализованные биржи Hyperliquid и Lighter, указывает руководитель отдела развития блокчейн-технологий Т-Банка Александр Кретов.
Однако в первую очередь уход торговых площадок ударит по инвесторам в альткойны. «К примеру, MEXC и KuCoin являются известными витринами альткойнов и ранних листингов, а HTX тесно связана с экосистемой TRON»,— указывает Матвей Войтов.
Впрочем, сделки на иностранных криптобиржах без российских регулируемых посредников, согласно закону «О цифровых валютах и цифровых правах», разрешены лишь до июля 2027 года. «Внешний контур продолжит сжиматься и к середине следующего года основным каналом торгов, по крайней мере для юридических лиц, станет внутренняя российская инфраструктура»,— ожидает господин Войтов.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 8