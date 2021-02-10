Первый круг — без потерь

Во вторник на Открытом чемпионате Австралии вступили в борьбу три ведущих российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Все они вышли во второй круг, причем Медведев, который свое последнее на данный момент поражение потерпел еще в октябре, во встрече с канадцем Вашеком Поспишилом, добился 15-й победы подряд. Теперь один из главных фаворитов турнира встретится с 99-й ракеткой мира Роберто Карбальесом Баэной из Испании.

На старт Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев вышел с тем же самым большим предохраняющим черным пластырем на правом предплечье, с которым он в воскресенье финишировал на ATP Cup победой над итальянцем Маттео Берреттини. И это немного настораживало, поскольку матч с канадцем Вашеком Поспишилом обещал получиться непростым.

Фамилия 30-летнего Поспишила в последнее время на слуху. В прошлом сезоне он оказался в центре внимания после того, как вместе с Новаком Джоковичем перед стартом US Open объявил о создании Ассоциации профессиональных теннисных игроков — новой организации, которая по замыслу ее основателей призвана защищать интересы спортсменов, но пока не стала серьезной силой. Впрочем, канадец не только пытается влиять на теннисную политику, но и хорошо подает. И в первую очередь именно подача позволила ему семь лет назад добраться в рейтинге до 25-й позиции.

Сейчас, правда, он стоит там лишь на 63-м месте, хотя получить столь опытного турнирного бойца в первом же круге турнира Большого шлема даже для четвертой ракетки мира не лучший вариант. Другое дело, что возможности Поспишила все-таки ограничены. Его козыри примерно те же самые, что и у Берреттини,— подача плюс удар справа.

Таким образом, Медведеву в условиях дефицита времени на подготовку к стартовому матчу практически не пришлось перестраиваться, и неудивительно, что с первых же геймов его преимущество просматривалось очень четко.

Встреча продолжалась менее двух часов и закончилась со счетом 6:2, 6:2, 6:4. В первом и втором сетах россиянин сделал по два брейка, а в третьей партии ему хватило одного, девятого гейма, выигранного на подаче соперника. Свою же подачу Медведев не отдал ни разу, отражая редкие наскоки Поспишила за счет надежной игры на задней линии и резких контратак. Все это говорит о том, что россиянин, который в последний раз потерпел поражение 30 октября на турнире в Вене, после чего выиграл уже 15 матчей подряд, по-прежнему чувствует себя уверенно.

99-я ракетка мира Роберто Карбальес Баэна, следующий соперник Даниила Медведева, известен гораздо меньше Поспишила. Это типичный представитель испанской теннисной школы, не великий талант, но большой трудяга, который уже выиграл один титул ATP Tour и не выделяется из общей массы своих соотечественников, специализирующихся на грунтовом покрытии. Победа в четырех сетах над венгром Аттилой Балажем, который стоит в классификации на пять мест выше Карбальеса Баэны, не дает оснований считать, что Медведев во втором круге столкнется с серьезными проблемами. На задней линии его преимущество очевидно, а каких-то тактических сюрпризов от испанца ждать не стоит.

Попали в 1/32 финала и остальные российские теннисисты, выходившие на корты Melbourne Park во второй день турнира.

Андрей Рублев, как и предполагалось, уверенно переиграл немца Янника Ханфманна — 6:3, 6:3, 6:4. Карен Хачанов, проигрывая с двумя брейками в третьем сете — 2:5, сломил сопротивление малоизвестного австралийского обладателя wild card Александра Вукича — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Справился со своей задачей и Роман Сафиуллин, который в 2015 году стал пока единственным за всю историю российским чемпионом юниорского Australian Open. В январе он прошел квалификацию в Дохе, а теперь выиграл свой первый матч в основных сетках турниров Большого шлема, сломив сопротивление более опытного белоруса Ильи Ивашко,— 6:4, 6:3, 6:4. Таким образом, с учетом Аслана Карацева, решившего задачу выхода во второй круг в понедельник, туда пробились все пять россиян, участвующих в мужском одиночном разряде. И это само по себе уже можно считать достижением.

Евгений Федяков