Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев победил бразильца Тьягу Монтейру во втором круге турнира Большого шлема Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне. Его призовой фонд составляет $61 млн.

Россиянин выиграл со счетом 6:4, 6:4, 7:6. В третьем круге он встретится с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и испанцем Фелисиано Лопесом.

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом году он выбыл на четвертом круге Australian Open.

О выступлении россиян в Мельбурне — в материале “Ъ” «Первый круг — без потерь».