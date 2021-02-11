Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев победил бразильца Тьягу Монтейру во втором круге турнира Большого шлема Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне. Его призовой фонд составляет $61 млн.
Match point number 3 ?@AndreyRublev97 dispatches Monteiro 6-4 6-4 7-6(8).#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/6lcvg27za7— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021
Россиянин выиграл со счетом 6:4, 6:4, 7:6. В третьем круге он встретится с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и испанцем Фелисиано Лопесом.
23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом году он выбыл на четвертом круге Australian Open.
О выступлении россиян в Мельбурне — в материале “Ъ” «Первый круг — без потерь».