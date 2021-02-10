Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим

Российская авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. Российские средства ПВО отразили атаку.

«В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу "Хмеймим" с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия»,— сказал господин Сытник журналистам.

Вячеслав Сытник добавил, что обстрел велся с территории зоны деэскалации Идлиб. В результате атаки пострадавших и материального ущерба нет, сама авиабаза функционирует штатно.

О российской операции в регионе — в материале “Ъ” «Война в Сирии: от бомбардировок к патрулированию».