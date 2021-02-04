Европа отгораживается от мира

Европа закрывает границы и дополнительно ужесточает правила въезда в шенгенскую зону: ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной. Совет ЕС ввел новые критерии для третьих стран, граждане которых хотят попасть на территорию содружества. Теперь границу смогут пересечь только иностранцы, в чьих государствах фиксируется минимальная статистика заболеваемости и не распространены новые штаммы коронавируса. Кто же теперь сможет посетить Евросоюз? И как Европа переживает пандемию? Выяснял Владислав Викторов.

Попасть в Евросоюз теперь смогут иностранцы, в чьих государствах ситуация с коронавирусом лучше, чем в самом ЕС. Если совсем просто, требования у Брюсселя к третьим странам такие: тестов должно проводиться очень много, а выявляться новых зараженных предельно мало, за две недели не более 25 человек на 100 тыс. населения. И самое главное — никаких южноафриканских, британских или бразильских мутаций. В итоге страны, гражданам которых разрешат въехать в ЕС, можно пересчитать по пальцам, объясняет корреспондент ТАСС в Брюсселе Денис Дубровин:

«Список стран, с которыми рекомендовано государственному сообществу открывать границы, с 14 государств сокращен до шести — Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. Для людей из третьих стран обязательно прохождение теста на коронавирус. После прибытия даже при наличии этого теста люди должны проходить карантин 14 дней».

Рекомендации будут действовать для всех стран шенгенской зоны. И только Дания в силу некоторых особенностей сможет выбирать, следовать этим правилам или нет. Большинство европейских государств уже ввело аналогичные требования на въезд или даже более жесткие. Например, французские власти решили закрыть границу вообще для всех стран, не входящих в Евросоюз, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Франция довольно долго контролировала все эти критерии только в отношении воздушного транспорта, при этом в страну можно было спокойно въехать на поезде, на машине. Буквально на минувшей неделе фактически границы закрылись. Но лица с двойным гражданством, которые имеют гражданство, отличное от французского, и при этом вид на жительство, могут вернуться обратно во Францию».

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Еще более жесткие меры ввели в Чехии и Бельгии — там границы пока остаются закрытыми для любых иностранцев, даже из ЕС. Тем не менее, все эти страны готовы пускать к себе путешественников откуда угодно в случае острой необходимости. А вот Германия пошла дальше и полностью закрыла въезд для граждан Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР, отмечает корреспондент “Ъ FM” в Берлине Олег Зиньковский: «Несколько стран, в которых появилась и активно распространяется мутирующая форма коронавируса, признаны особо опасными в этой связи. Прибыть в Германию воздушным путем, через сухопутную границу нельзя. Здесь есть исключение, которое касается граждан Германии, например, проживающих в Великобритании, которые по каким-то причинам хотят сейчас приехать на родину».

Из соседней с Евросоюзом Великобритании приходят довольно тревожные новости о новых мутациях вируса. В стране нашли уже более сотни заболевших южноафриканским штаммом, а британский опять мутировал и стал еще опаснее. К тому же кембриджские ученые заявили, что вакцина от Pfizer в 10 раз менее эффективна против новых вариантов вируса. Пока у жителей остается надежда на прививку от AztraZeneca, говорит корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Лидеры британского научного сообщества стараются сохранять оптимизм и говорят о том, что, по их оценке, это совсем еще не факт научный, все-таки будут вакцины защищать. Если не совсем защитит от всех новых вариаций, то по крайней мере сведет их вред к минимуму.

76% будут защищены, а, значит, четвертая часть почти защищена не будет».

По данным Bloomberg, в Великобритании сделали уже 10 млн прививок, в Евросоюзе — еще более 13 млн. Однако у AstraZeneca, например, возникли проблемы с поставками препарата в некоторые страны ЕС, а потому массовая вакцинация на континенте может затянуться.

Ульяна Миненкова