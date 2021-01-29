Могут повторить

Региональные власти готовятся к митингам 31 января, объявленным сторонниками оппозиционера Алексея Навального: анонсируют в выходные фестивали молодежи и соревнования по Counter Strike, назначают воскресенье учебным днем, перекрывают на три дня центральные площади для демонтажа новогодних елок и обязуют департаменты туризма следить за заселением в санатории «групп молодежи от 18 до 22 лет». В МВД, в свою очередь, предупреждают, что несанкционированные акции априори будут считаться незаконными, а в Генпрокуратуре заявляют, что сочтут «массовыми беспорядками» любую провокацию.

Второй всероссийский митинг в поддержку политика Алексея Навального (заключен под стражу 18 января по так называемому делу «Ив Роше», находится в «Матросской Тишине») его сторонники объявили в среду. Конкретных требований к власти, кроме освобождения господина Навального из СИЗО и сменяемости власти в России, пока не анонсировалось. В ряде субъектов штабы уточнили: «не рекомендуем выходить несовершеннолетним». Напомним, после первого всероссийского митинга 23 января было возбуждено уголовное дело о вовлечении в протесты детей (ст. 151.2 УК). Сразу после анонса новой серии митингов у лидеров штабов Навального, главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, брата и жены оппозиционера — Олега и Юлии Навальных, в столице и регионах прошло более полутора десятков обысков. Затем полиция на 48 часов задержала, а суды позднее арестовали более десяти человек. В пятницу по обвинению в вовлечении детей в протесты в розыск был объявлен координатор региональных штабов Навального Леонид Волков.

Напомним, первая волна несогласованных митингов неделю назад прокатилась по 129 городам. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил, что полиция задержала более 4 тыс. человек, из которых более 1,5 тыс.— в Москве. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных оказалось около трехсот несовершеннолетних. В связи с акциями 23 января Следственный комитет РФ (СКР) сообщил о расследовании 21 уголовного дела (в том числе по ст. 151.2 УК): о хулиганстве, применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повреждении имущества и перекрытии тротуаров.

Провокации приравняют к массовым беспорядкам

Сторонники Алексея Навального не будут пытаться согласовать акции протеста с местными властями, об этом Леонид Волков заявил в интервью YouTube-каналу «Редакция» в четверг. Он отметил, что массовые митинги помогут «повысить уровень безопасности и защищенности Алексея» в СИЗО.

В Москве место новой акции протеста штабисты назначили на сей раз не на Пушкинской площади, а на Лубянской и Старой площадях, объяснив сбор у здания ФСБ планами спецслужб «травить и сажать в тюрьму Алексея Навального».

Неделю назад, отметим, сторонники оппозиционера хотели пройти шествием до Манежной площади, однако полиция заранее перекрыла Тверскую улицу и на всякий случай — Красную площадь. Теперь конечная точка шествия от Лубянской и Старой площадей на сайте Алексея Навального не указана, сообщается, что ее определят «в зависимости от ситуации».

В московском главке полиции в четверг заявили, что за призывы к несанкционированным акциям и участие в таковых «предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной». Многим политическим активистам и журналистам участковые в течение недели разносили предупреждения о недопустимости участия в несанкционированных митингах. В тот же день столичная прокуратура вынесла предостережения ряду граждан и пяти интернет-сервисам относительно планируемой в воскресенье акции, в том числе компаниям Google, Mail Group, Twitter и TikTok. «Шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в г. Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий»,— сообщила журналистам представитель городской прокуратуры Людмила Нефедова, не уточняя имена адресатов.

В пятницу и Генеральная прокуратура сообщила, что «после мониторинга сети "Интернет"» «выявляются призывы» и «принимаются меры». В ведомстве подчеркнули, что направили предупреждения как призывающим к выходу на улицы 31 января физлицам, так и руководителям российских и зарубежных интернет-компаний. «В случае если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ ("массовые беспорядки".— “Ъ”)»,— сообщили в ведомстве, подчеркнув, что полиция «при наличии оснований» ориентирована на привлечение протестующих к ответственности по ст. 20.2 КоАП — «нарушение правил публичных мероприятий».

Уже поздним вечером в пятницу ГУ МВД по Москве предупредило москвичей и гостей столицы о перекрытиях в центре города.

«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети "Интернет" призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов,— говорится в заявлении.— Кроме этого, с 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город"». В полиции отметили, что все ограничения будут «действовать до особого распоряжения».

Отметим, что по ст. 20.2 КоАП — так называемой митинговой статье — за прошедшую неделю в московские суды поступило 1567 дел, из которых 483 дела были рассмотрены (ни одного не было закрыто): 131 человек арестован, 352 оштрафованы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Кроме того, после акции 23 января столичные суды рассмотрели 41 дело по статье о неповиновении полицейским (19.3 КоАП). По ней арестовано 23 человека.

Напомним, в четверг “Ъ” со ссылкой на членов ОНК Москвы сообщал, что три столичных спецприемника (вмещают в среднем 50 человек) переполнены, многие арестованные вынуждены из-за этого ночевать в автозаках или отделах полиции, часть из них увезли отбывать сроки в Московскую область.

Члены ОНК опасаются, что предстоящая акция 31 января усугубит «беспрецедентную» ситуацию.

В пятницу глава «Комитета за гражданские права», председатель комиссии по содействию ОНК Cовета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин назвал пьяную молодежь детонатором незаконных митингов и призвал полицейских в первую очередь изолировать от толпы протестующих нетрезвых людей.

«Наша полиция крайне редко применяет силу — даже если они задерживают правонарушителей, оружие не применяют. И делают это в силу своего воспитания»,— говорится в заявлении господина Бабушкина, опубликованном на сайте СПЧ. Там же сообщается, что людей, которые забрасывали снежками сотрудников полиции в минувшую субботу, нельзя считать политзаключенными: «Все эти люди должны понести наказание за свои действия. В данном случае заявок на проведение митингов не было. И полицейские не виноваты, что выполняют свою работу и пресекают незаконные действия».

Однако если протест останется мирным, его пресечение полицией станет нарушением прав граждан, считают в партии «Яблоко». С таким заявлением в пятницу выступил председатель Николай Рыбаков. «Мы считаем естественным и неотъемлемым право россиян на мирный протест,— говорится в заявлении.— При этом мы настаиваем на том, что протест имеет перспективы на положительные изменения в стране, только если он будет принципиально мирным, политически осознанным и целеустремленным. Основа такого протеста — это люди, которые открыто выступают против "системы Путина", но в равной степени отвергают популизм, национализм, ксенофобию, вождизм, большевистское разжигание социальной розни, подмену демократических процедур и институтов властью толпы, политическое жлобство и манипулирование. Мы считаем своим долгом представлять политические интересы этих людей».

Открыто, впрочем, «Яблоко» не призывает сторонников выходить на акцию 31 января.

Культурная программа

Сразу несколько правозащитных организаций, в том числе «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», объявили о поиске новых адвокатов, готовых оказывать правовую помощь потенциальным задержанным 31 января. О том, что в регионах такая помощь действительно может понадобиться, говорят в том числе многочисленные заявления региональных управлений МВД — в них несанкционированные акции приравниваются к незаконным, а участие в них названо недопустимым, о чем ведомства и информируют жителей регионов.

Такие заявления в частности сделали управления МВД в Красноярске и Новосибирске. Отметим, Новосибирск — один из городов, где 23 января прошли наиболее масштабные протесты. По сообщениям правозащитников, в минувшую субботу в отделах полиции не хватило мест для задержанных (известно о 96 таковых). Здесь же были позднее арестованы координатор штаба и депутат горсовета Сергей Бойко, сотрудники штаба Даниил Маркелов (депутат горсовета), Елена Носковец и Кирилл Левченко.

Здесь же возбуждено одно из двух десятков уголовных дел после акции 23 января — оно связано с призывами к массовым беспорядкам (ст. 212 УК).

Активисты Томска, вопреки федеральным заявлениям штаба Навального, попытались согласовать акцию 31 января в виде массового пикета численностью в сто человек. Ожидаемо они получили отказ, но сообщили, что все же выйдут на пикеты и будут «рады увидеть на акции плакаты участников с оригинальными рисунками и надписями».

В ряде регионов развернулась настоящая информационная схватка. Так, подготовку ярмарки на центральной площади Бийска (анонсировалась 31 января в соцсетях) пришлось опровергать правительству Алтайского края, где заявили, что «промоутеры, которые ходят по домам и зовут на ярмарку,— подставные проплаченные лица».

«Это мошенники, которые обманом зазывают на площадь, где в прошлые выходные прошел несанкционированный митинг. Цель — создать массовку из граждан»,— сообщает пресс-служба правительства региона.

В Якутске сторонники Навального, опасаясь полиции, предлагают сторонникам такую тактику: «каждый спокойно перейдет дорогу в разных местах, как обычный прохожий, пойдет по маршруту и будет скандировать лозунги, пока полицейские не видят». Отметим, что министр по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Степан Саргыдаев обратился к подписчикам аккаунта правительства региона в том числе и на якутском языке: «Молодежь. Не поддавайтесь на подобные провокации. Они не думают о вас, о вашей жизни. Надо объединяться и работать во благо будущего республики».

Видимо, реагируя на обвинения в привлечении к акции школьников, штаб Навального во Владивостоке заявил: «Мы крайне не рекомендуем посещать шествие несовершеннолетним, а также не призываем несовершеннолетних принимать участие в акции в воскресенье». В заявлении активисты также призывают «не применять физической силы против сотрудников полиции — самых хрупких существ на Земле». Отметим, что правительство Приморья в пятницу внезапно анонсировало заседание «Клуба конструктивной критики» для молодежи, время которого совпало со временем акции в поддержку Алексея Навального. Во время дискуссии планируется обсуждать проведение протестных акций и их последствия.

Также чиновники анонсировали проведение в воскресенье краевого онлайн-турнира по киберспортивной дисциплине Counter Strike Global Offensive и бесплатные посещения кинотеатров.

Два спонтанных музыкальных концерта — «Даешь молодежь!» и рэп-фестиваль «Молодость Fest» (билеты для студентов стоят 1 руб.) — внезапно в четверг анонсировала мэрия Уфы. Оба мероприятия по стечению обстоятельств пройдут в воскресенье. Здесь же в некоторых школах родителей начали массово предупреждать об ответственности, если их дети выйдут на улицы 31 января для участия в протестах.

Государственный университет Самары в четверг объявил воскресенье учебным днем и сообщил студентам, что 31 января, преподаватели будут принимать зачеты и экзамены по всем дисциплинам. В Петербурге в ключевых точках по маршруту шествия 31 января с пятницы началась установка металлических заборов, в частности у Гостиного Двора и вокруг Московского вокзала (площадь Восстания). В учебных заведениях Саратова призывают студентов отказаться от участия в воскресных мероприятиях: ПИУ РАНХиГС в социальных сетях пригрозил учащимся отчислением, а Саратовский государственный технический университет распространил памятку об экстремизме; а в чатах медицинского университета распространяется памятка о том, что «Врач — человек вне политики».

В Челябинске администрация города распространяет обращение, в котором указывает, что у человека с судимостью за участие в несанкционированных акциях возникнут проблемы при устройстве на работу «в серьезную организацию», выезде за границу и «попытке организовать собственное дело». Штаб Навального в Чебоксарах обновил федеральную повестку лозунгами «За отставку Путина!» и «За Россию!».

Активисты утверждают, что в чебоксарских школах родителям под подпись выдают отпечатанное предупреждение о недопустимости участия школьников в незаконных акциях, а полицейские приезжают к участникам субботней акции домой и «кошмарят».

В Белгороде руководителям вузов прокуратура вынесла предостережение за ненадлежащую профилактическую работу со студентами. Пресс-служба управления МВД в Орле хотя и предостерегла жителей от участия в несанкционированных акциях, указала в пресс-релизе, что у людей все же есть право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, согласно ст. 31 Конституции РФ.

Власти Ейска (Краснодарский край) согласовали акцию в поддержку Алексея Навального 28 января, но уже 29 января передумали и отказали в проведении массового пикета до 100 человек, который заявляли сторонники активиста. Документ о запрете проведения пикета заявителю — депутату «Яблока» Александру Коровайному — лично привез домой заместитель главы районной администрации Александр Шабанов. В документе говорится, что запрет связан с действующим на Кубани режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Департамент курортов и туризма администрации Сочи обратился к владельцам отелей с просьбой информировать власти курорта о заселении компаний молодых людей: «По имеющейся информации, 30–31 января 2021 года в городе Сочи запланировано проведение несанкционированных массовых мероприятий с участием иногородних граждан. Прошу вас дать поручение службам бронирования и размещения объекта оперативно информировать департамент курортов и туризма администрации Сочи о заезде групп от пяти человек и более в указанные даты. Особое внимание прошу уделить гостям в возрасте от 18–22 лет».

Власти Читы, после получения заявки на массовый митинг 31 января на площади Революции, объявили проведение мероприятия «Забайкалье — территория культуры и науки», а также ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

В школах Ростова-на-Дону и области всю неделю продолжалась «воспитательная работа» с подростками. Как рассказала одна из восьмиклассниц, на классный час приходил участковый, который на протяжении сорока минут объяснял, что «политика — дело взрослых», «Навальный — враг народа и агент западных спецслужб», а поход на митинг чреват тем, что «посадят в СИЗО», «родителей лишат прав» и «в будущем не возьмут ни на какую работу».

В администрации Ростова-на-Дону “Ъ” сообщили, что в центре города 31 января будут проводиться «плановые работы по санитарному содержанию, подметание, патрульная уборка и уборка урн».

Отметим, что 23 января часть улиц была перекрыта спецтехникой, а количество дворников и сотрудников департамента ГО и ЧС на центральных улицах было заметно больше, чем в любой из других дней.

С 29 января по 2 февраля на центральной площади Ижевска запланированы работы по демонтажу новогодней елки. В настоящее время вокруг участка у елки и ледового городка установили временные ограждения.

Прокуратура Пермского края почему-то опубликовала предупреждения жителям об административной ответственности за «незаконное в нарушение установленного официального порядка использование Государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы».

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров записал на своей страннице обращение, где спросил подписчиков, «хотим ли мы пережить еще раз семнадцатый или девяносто первый год», и сам же ответил, что «чем больше мы будем работать, тем проще будет нашей стране и нам с вами».

Господин Владимиров также уточнил, что активисты, которые намерены выйти 31 января на акцию протеста, специально не подавали заявку, чем нарушили закон.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, в свою очередь, напомнил, что в городе намечены выборы депутатов гордумы, и предложил всем, кто считает, что «мы здесь власть», приходить к нему со своими проектами: «Вместе, плечом к плечу, будем делать наш город лучше, пользуясь возможностями муниципальной власти». Комитет по торговле города Ставрополя звонил предпринимателям от имени Торгово-промышленной палаты края и просил не открывать заведения (в том числе кофейни) до 15:00 31 января.

В Казани местный штаб Алексея Навального разместил платную рекламу акции в Facebook, а в ряде Telegram-каналов появилась информация, что протестующих будут отслеживать с помощью городских камер.

В Нижнем Новгороде координаторы штаба Навального предлагают распечатать и повесить в подъездах листовки c изображением дворца, владение которым приписывают президенту России, и призывами освободить Алексея Навального. В одной из школ Нижнего Новгорода учебную субботу сделали выходным днем и перенесли занятия на воскресенье, в других проводят пробные ОГЭ, ЕГЭ и экзамены для учеников седьмых и восьмых классов, которым ничего не нужно сдавать.

Мария Старикова, корсеть “Ъ”