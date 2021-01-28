Автозаки временного содержания

Московские спецприемники для административно задержанных не справляются с наплывом арестованных после митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Прибывающим туда после судов приходится сутками ждать своей очереди попасть в камеру в автозаках, по словам члена ОНК столицы Марины Литвинович, «без еды, воды, возможности сходить в туалет или связаться с родными». Некоторых, впрочем, по собственной инициативе подкармливают начальники спецприемников прямо в автобусах. Члены ОНК Москвы уже обратились с просьбой вмешаться в «беспрецедентную ситуацию» уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

В половине четвертого утра среды активист Дмитрий Иванов опубликовал сообщение, в котором рассказал, что «прямо сейчас на въезде во второй спецприемник стоит автозак с 18 арестованными участниками митинга 23 января». «Преображенский районный суд вынес решения об их аресте, но мест в спецприемниках уже не было, и ребят развезли по разным отделам полиции, поместив в одиночные камеры,— написал он.— Во вторник вечером автозак проехался по всем этим отделам, собрал арестованных и привез их к спецприемнику №2. Свободных мест в нем по-прежнему нет». Только к 13 часам среды стало известно, что одного арестованного все же пустили для оформления, пятерых оставили дожидаться очереди, а остальных увезли. Их местоположение на момент публикации выяснить не удалось даже после запроса в ГУ МВД Москвы.

Днем ранее адвокат Дмитрий Захватов сообщал, что его доверитель, активист Либертарианской партии Глеб Марьясов, которому суд назначил 30 суток ареста еще 25 января, «более 20 часов сидит в полицейской машине» и, по словам полицейских, должен оставаться в ней «до 06:00 следующего дня». Через несколько часов после публикации этого сообщения господина Марьясова все же оформили в приемник.

Адвокат Михаил Бирюков в свою очередь сообщал, что его подзащитных «в 23 часа доставили к спецприемнику», но они «провели всю ночь в автозаке без еды и воды».

23 января в Москве и еще 124 городах прошли несогласованные митинги и шествия в поддержку политика Алексея Навального (арестован 18 января по так называемому делу «Ив Роше»). По данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны более 3,8 тыс. человек, из которых 1544 — в столице. Многих оставляли в отделах полиции до суда — в воскресенье или понедельник,— остальных, в том числе из-за нехватки мест в ОВД, отправляли домой с обязательством о явке. Задержанным в основном вменяли «митинговую» статью КоАП 20.2 (нарушение правил публичного мероприятия), назначая аресты или штрафы. Арестованных стали распределять по спецприемникам (таковых в Москве три), и места в них, по сообщениям правозащитников, быстро закончились. Тогда некоторых стали возвращать в отделы полиции на ночь.

Еще в понедельник, 25 января, в суды столицы после субботнего протеста поступило 448 дел об административных правонарушениях, после рассмотрения 95 из них 30 человек были арестованы, 64 — оштрафованы, одно дело закрыто. Актуальную статистику о новых рассмотрениях оставшихся дел Мосгорсуд, по данным “Ъ”, опубликует в пятницу.

Информацию о переполненных столичных спецприемниках в среду подтвердил “Ъ” глава комитета «За гражданские права», член СПЧ Андрей Бабушкин.

Очереди из арестованных он объяснил «долгим оформлением каждого человека». У члена ОНК Москвы Марины Литвинович другая версия: коллапс случился из-за «плохой логистики МВД». «Вместимость каждого из трех спецприемников в среднем 50 человек, и еще в субботу по количеству задержанных было ясно, что полиция не справляется,— объяснила она.— Во вторник мы приезжали в первый и второй спецприемник, оба переполнены, большинство из тех, кто в них содержится, задержаны 23 января, однако многие рассказывают, что в момент задержания не участвовали в протестах, а гуляли или вообще выходили из кафе. Со вторника к этим спецприемникам стали привозить еще десятки людей». Госпожа Литвинович задается вопросом, что будет 31 января, если состоится новая акция протеста (анонсирована активистами штаба Алексея Навального, не согласована): «Новых арестованных повезут в эти же спецприемники, но там еще будут находиться арестованные в прошлую субботу, которым в основном назначили по 10–15 суток».

Члены ОНК Москвы, по словам Марины Литвинович, в среду обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой «вмешаться в беспрецедентную ситуацию массового нарушения прав граждан». «Арестованных сутками возят в автобусе, не кормят, не пускают в туалет, вынуждая писать в бутылки, не дают воды, зарядных устройств для телефонов,— рассказала госпожа Литвинович.— Начальники спецприемников, которые и хотели бы где-то разместить людей, ничего не могут сделать. Начальник первого спецприемника сам заказывал горячее питание людям, которые сидели в автобусе на улице, хотя делать этого не обязан. Мы постоянно получаем звонки: люди ищут своих родственников, которые сидят сутками в автобусах. Таковых по меньшей мере 40 человек, о которых мы знаем, но остальные без связи, и где они, никто понятия не имеет».

Михаил Бирюков рассказал “Ъ”, что четырех его доверителей в настоящий момент распределили в спецприемник Подольска (77 км от Москвы), и он наблюдает такой коллапс «впервые».

Сейчас, утверждает адвокат, судьи столичных судов в постановлениях о назначении административного ареста участникам митинга пишут «исполнение постановления поручить начальнику ОВД». В отделах полиции Москвы, по словам господина Бирюкова, сейчас могут оставаться десятки арестованных, но не распределенных по спецприемникам людей. «Мы их ищем, потому что многие пришли на протест (23 января.— “Ъ”) впервые, они просто не знали, куда звонить после задержаний, и потерялись,— объяснил Михаил Бирюков.— В ОВД нам, адвокатам, тоже не сообщают количество задержанных, которые в данный момент находятся внутри. Только если мы пришли за конкретным человеком, зная его фамилию».

В московском главке на запрос “Ъ” о заполняемости спецприемников столицы, количестве ожидающих размещения в них и местонахождении людей, которых увезли в неизвестном направлении от второго столичного спецприемника днем в среду, не ответили.

Мария Старикова