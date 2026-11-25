«Они говорят: "Нет, ничего не хотим вам излагать, мы хотим сразу сесть за стол переговоров". Но с такими манерами и такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо»,— сказал господин Лавров.