Лавров: Европа с ее манерами «положит ноги» на стол переговоров по Украине
Европейские страны в случае присоединения к мирному процессу по Украине сядут за стол переговоров и тут же «положат на него ноги», заявил на пресс-конференции глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что такой подход не устраивает Россию.
По словам господина Лаврова, российская сторона не видит смысла в ведении переговоров с европейскими странами, если их цель — не допустить соблюдения интересов России. Российская сторона приглашала европейских представителей на переговоры в Россию, чтобы они «другим образом изложили свою позицию», подчеркнул министр.
«Они говорят: "Нет, ничего не хотим вам излагать, мы хотим сразу сесть за стол переговоров". Но с такими манерами и такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо»,— сказал господин Лавров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что контакты российской стороны с Евросоюзом продолжаются, однако они не приносят результатов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что пока стороны не достигли договоренностей ни о встрече с европейцами в Москве, ни об их участии в трехсторонних переговорах.
Последние трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли 10–11 ноября в Абу-Даби. 19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям ЕС приехать в Москву, чтобы понять их позицию по украинскому урегулированию.