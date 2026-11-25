Минтранс пока не определил сроки восстановления Крымского моста
Сроки восстановления автомобильной части Крымского моста, по которому ударили украинские беспилотники, пока неизвестны, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров. Сейчас специалисты проверяют повреждения, а окончательные сроки назовет группа рабочая вице-премьера Марата Хуснуллина после всех экспертиз, сказал он. Его слова передает «Интерфакс».
Господин Ядров добавил, что вчера власти опубликовали логистические схемы для пассажиров и перевозчиков между Краснодарским краем и полуостровом. Людям доступны пригородные электрички, поезда дальнего следования и паромная переправа. При росте спроса на маршруты выведут дополнительные поезда. Грузовое сообщение сохранено в прежнем объеме, а логистические схемы были налажены.
Беспилотники били по автомобильной части Крымского моста в ночь на 16 и на 17 ноября, а вскоре, 19-го числа, была атакована и железнодорожная часть транспортного перехода. Ее вскоре починили, движение поездов было восстановлено. Власти Крыма утверждали, что перекрытия не помешали поставкам грузов и топлива на полуостров.