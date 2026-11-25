Беспилотники били по автомобильной части Крымского моста в ночь на 16 и на 17 ноября, а вскоре, 19-го числа, была атакована и железнодорожная часть транспортного перехода. Ее вскоре починили, движение поездов было восстановлено. Власти Крыма утверждали, что перекрытия не помешали поставкам грузов и топлива на полуостров.