Органы распознания

После митингов оппозиции в поддержку Алексея Навального 23 января в мессенджере Telegram появился канал, который собирает и публикует персональные данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях. Для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных, объясняют эксперты. Публикация персональных данных может угрожать безопасности правоохранителей и их родственников, считают в Госдуме. Там не исключают появления новых инициатив для привлечения за это к ответственности администраторов площадок в интернете.

В Telegram появился открытый канал, участники которого публикуют персональную информацию о полицейских и росгвардейцах, участвующих в задержаниях на акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, обнаружил “Ъ”. В канале, аудитория которого составляет 8,5 тыс. человек, опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках. В канал также встроен специальный поисковый механизм, в него можно анонимно загрузить данные, которые добавляются в отчет. Впрочем, Telegram использовался и для публикации персональных данных протестующих: 26 января мессенджер заблокировал канал «ОПППознание», где выкладывались их имена и фотографии, сообщало издание vc.ru. В пресс-службе МВД не ответили на запрос “Ъ”.

Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов России 23 января. Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. По итогам акций протеста, по данным правозащитников, было задержано порядка 3,6 тыс. человек. Агитация принять участие в митингах активно разворачивалась в социальных сетях. По данным Роскомнадзора, больше всего сообщений с призывами было в TikTok и во «ВКонтакте».

Законодатели уже озаботились защитой персональных данных сотрудников правоохранительных органов. В декабре 2020 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий скрывать персональные данные (в том числе сведения об имуществе) судей, силовиков, сотрудников контролирующих органов и близких им людей даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью. По мнению авторов проекта, публикация сведений о частной жизни силовиков и судей «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий».

Публикация персональных данных россиян вне зависимости от их профессии должна быть наказуема, считает депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин. «В данном случае это создает угрозу безопасности правоохранителей и обострения социальной обстановки»,— замечает он. Для разрешения проблемы, по его словам, не исключается разработка инициатив, регулирующих работу площадок, где можно «пробить» данные о человеке.

При охране общественного порядка сотрудники полиции обязаны иметь форменное обмундирование, жетон, нашивки или погоны, при работе с гражданами и организациями сотрудник полиции обязан представиться и показать служебное удостоверение, но, например, при проведении оперативно-разыскных мероприятий он имеет право скрывать свои данные, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Сотрудники силовых подразделений также могут использовать обмундирование, скрывающее их внешность.

Публикация персональных данных граждан вне зависимости от их профессии незаконна, подчеркивает эксперт.

Каналы в Telegtam по «пробивке» людей успешно работают, поскольку продолжаются утечки персональных данных граждан, в том числе из госструктур, отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Это, по его мнению, в том числе связано с тем, что штрафы за подобные утечки для компаний и госорганов в России невелики. Чтобы решить проблему, по его мнению, нужно ужесточить ответственность за утечки.

Для поиска данных о человеке можно использовать как бесплатные, так и платные аналоги популярного несколько лет назад сервиса по распознаванию лиц на фото FindFace, который был закрыт в 2018 году, говорит руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Помимо этого для вычисления личности силовиков также взламываются базы данных госструктур, добавляет он.

Для опознания личности могут использоваться не только специальные программы с функцией распознавания лиц, считает начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. По его мнению, распознать человека по фотографии в сети могут и его знакомые, которые просто впишут в Telegram-канал любые данные о нем, по которым можно в открытых источниках найти недостающую информацию.

Вычислить администраторов каналов в Telegram, которые занимаются поисками данных о человеке, крайне сложно, утверждает источник “Ъ” в силовых структурах. Если с другими социальными сетями, по его словам, можно взаимодействовать, то с Telegram «есть сложности».

Никита Королев