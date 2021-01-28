Посягнул на телесную неприкосновенность омоновцев

Пресненский райсуд Москвы сегодня арестовал на два месяца Сайд-Мухамада Джумаева, напавшего на полицейских во время несанкционированной акции 23 января в Москве. Требуя отправить молодого человека в СИЗО, следствие указало, что Сайд-Мухамад Джумаев посягал «на здоровье» и «телесную неприкосновенность» представителей власти. Отметим, что ранее депутат Госдумы Адам Делимханов призывал молодого человека явиться в правоохранительные органы, пообещав помощь в разбирательстве, но тот предпочел уехать из столицы и даже пытался перебраться за границу.

Сайд-Мухамада Джумаева в суд доставили сотрудники полиции и ФСБ. Последние задержали его в среду в Псковской области. После драки с силовиками в Москве молодой человек уехал в Псков, а оттуда, по предварительным данным, пытался добрать до границы — в лесу, где он блуждал с компасом, его и перехватили чекисты.

Сайд-Мухаммад Джумаев в суде Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Перед судебным заседанием задержанному предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве, молодой человек, активно занимавшийся единоборствами, применил их около 14:30 23 января на Пушкинской площади в отношении двух сержантов полиции, служащих в ОМОНе Росгвардии.

Посягая «на здоровье и телесную неприкосновенность» правоохранителей, Сайд-Мухамад Джумаев нанес им множественные удары руками и ногами в область головы и тела.

Все это было зафиксировано на видео, ставшем одним из доказательств его вины.

Свою вину, отмечено в следственных документах, Сайд-Мухамад Джумаев признал. Сделал он это и на видеозаписи, представленной следствием журналистам. Кроме того, сообщили “Ъ” в ГСУ СКР по Москве, вина Сайд-Мухамада Джумаева подтверждается показаниями свидетелей и одного из потерпевших (его, кстати, подозревают еще в одном эпизоде, предусмотренном ст. 318 УК РФ).

В суде представитель ГСУ СКР, ходатайствуя об аресте Сайд-Мухамада Джумаева, который родился и вырос в Москве, отметил, что он обвиняется в преступлении, имеющем повышенную общественную опасность, может скрыться, не все свидетели (они могут оказаться и соучастниками инкриминируемого молодому человеку преступления) по делу установлены. «Оснований для избрания Джумаеву иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе домашнего ареста, не имеется»,— отметил следователь.

В результате молодой человек был взят под стражу на два месяца — до 23 марта.

После инцидента на Пушкинской площади депутат Госдумы РФ Адам Делимханов обратился к Сайд-Мухамаду Джумаеву, призвав того добровольно явиться в правоохранительные органы и пообещав помощь в разбирательстве. Пока, правда, никакого публичного участия в данном деле он не принял.

Николай Сергеев, Юрий Сюн