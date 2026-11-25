Физкультурно-конфискательный комплекс
Осужденная за хищения руководительница компании помогла вернуть в бюджет миллиарды
Суд в Петербурге приговорил бывшего гендиректора «ГРСП “Магнит”» Ларису Сюсюкайлову к трем с половиной годам за растрату и отмывание средств, похищенных на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Сочи. При этом показания фигурантки помогли вернуть в бюджет более 300 млрд руб.
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 18 ноября приговорил бывшего гендиректора «ГРСП “Магнит”» Ларису Сюсюкайлову к трем с половиной годам общего режима за растрату и отмывание похищенного. Осужденной также назначили штраф в 800 тыс. руб., ей запрещено два года занимать руководящие должности после отбытия наказания. Суд также постановил взыскать с нее 3,141 млрд руб. по гражданскому иску потерпевших.
Уголовное дело госпожи Сюсюкайловой было рассмотрено в особом порядке — без проведения судебного следствия и допроса свидетелей. Она полностью признала свою вину, заключила с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания на других фигурантов аферы.
В связи с этим уголовное дело в отношении гендиректора «ГРСП “Магнит”» было выделено в отдельное производство и направлено в суд.
Согласно материалам расследования, работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Сочи оценивались более чем в 10,6 млрд руб. При этом проектно-сметная документация была составлена с завышением стоимости на 1,1 млрд руб.
С февраля 2017 года по июнь 2018 года ООО «Газпром инвестгазификация» перечислило подрядчику «ГРСП "Магнит"» свыше 8,1 млрд руб., хотя фактически выполненные работы оценивались примерно в 4,7 млрд руб. Часть средств была похищена и отмыта под видов займов подконтрольным фирмам.
Фигурантами расследования основного уголовного дела, связанного с хищениями в Сочи, как сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, являются бывшие генеральный директор «Газпром инвестгазификации» Алексей Бажанов, его заместитель по капстроительству Вадим Навоенко, директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак и другие.
Бывшие член совета директоров ПАО «Газпром» Елена Михайлова и заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолий Еркулов объявлены следственным департаментом МВД России в международный розыск. Следствие полагает, что использование материальной и технической базы вышеперечисленных организаций позволяло указанным лицам и их соучастникам совершать преступные действия под видом исполнения заключенных договоров.
В объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга “Ъ” сообщили, что представленные обвиняемой Сюсюкайловой сведения были использованы в антикоррупционных исках Генпрокуратуры на сумму более чем 320 млрд руб.
Как писал “Ъ”, в марте 2025 года Генпрокуратура обратилась во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга с иском к бывшим топ-менеджерам «Газпрома» — Кириллу Селезневу (глава ООО «РусХимАльянс», до этого возглавлявший «Газпром межрегионгаз») и Алексею Митюшову (с 2023 года находится в розыске по обвинению в хищениях в «Газпром нефтехим Салават»).
В доход государства в мае были обращены доли господина Митюшова в уставном капитале ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Стратегия», находившиеся под управлением ООО «Меркури Кэпитал Траст», паи в закрытых ПИФах, а также несколько объектов недвижимости в Москве. Прокуроры и суд установили, что они имели коррупционное происхождение. Между истцом и господином Селезневым было заключено соглашение об урегулировании. Производство в этой части судом прекращено.
В отношении ряда лиц материалы выделены в отдельное производство. В конце марта 2026 года был удовлетворен еще один иск, в котором был 21 ответчик, в том числе все тот же Алексей Митюшов и упомянутая выше Елена Михайлова.