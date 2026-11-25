Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 18 ноября приговорил бывшего гендиректора «ГРСП “Магнит”» Ларису Сюсюкайлову к трем с половиной годам общего режима за растрату и отмывание похищенного. Осужденной также назначили штраф в 800 тыс. руб., ей запрещено два года занимать руководящие должности после отбытия наказания. Суд также постановил взыскать с нее 3,141 млрд руб. по гражданскому иску потерпевших.