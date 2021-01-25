Сторонники Навального анонсировали новую акцию 31 января

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о новых акциях в поддержку оппозиционера. Протесты намечены на воскресенье, 31 января. Подробности господин Волков пообещал сообщить позже.

17 января господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

В субботу, 23 января, по всей России начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».