Сидите дома

Вечером в пятницу Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта брата Алексея Навального — Олега, координатора столичного штаба оппозиционера Олега Степанова, юриста ФБК Любовь Соболь, основателя «Медиазоны» Марию Алехину и главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Их подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января, повлекших по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Ранее за участие в несанкционированных митингах некоторые из них уже были оштрафованы, а 27 января в их домах прошли обыски.

Поскольку карантинные меры в московских судах из-за пандемии коронавируса до сих пор не отменены, представителей СМИ в Тверской суд не пустили. Тем не менее стало известно, что рассмотрение ходатайств ГСУ ГУ МВД по Москве по делам оппозиционеров было поручено четырем судьям. Разбирательства затянулись до позднего вечера. Полицейское следствие требовало избрать подозреваемым меры пресечения в виде домашних арестов на том основании, что, находясь на свободе, они могут скрыться, оказать давление на свидетелей по своему делу или иным способом помешать его расследованию.

Но самое главное, отмечали представители ГСУ, все эти лица могут продолжить занятие преступной деятельностью — призывать к несанкционированным митингам, да еще и сами выйти на очередное мероприятие оппозиции, которое намечено на 31 января.

Стоит отметить, что некоторые из подсудимых были доставлены на обыски в свои квартиры 27 января прямо из спецприемников, где они находились после участия в несанкционированном митинге 23 января либо после задержания за агитацию к незаконным действиям. Прокуроры поддержали требование следствия о домашних арестах.

В свою очередь, адвокаты категорически выступили против них, указывая, что предполагаемое обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий) предусматривает в качестве максимального наказания два года заключения. А значит, указывали защитники, подозреваемых можно отпустить, взяв подписку о не выезде, либо ограничить их действия по решению суда.

Кроме того, адвокаты отметили, что ответственность за нарушение ст. 236 УК РФ, по смыслу закона, возложена на чиновников, допустивших распространение эпидемии, либо на заразившихся граждан, не соблюдающих карантинные меры.

Однако следствие, по версии адвокатов, не представило доказательств того, что кто-либо из задержанных был носителем инфекции. А в этом случае, утверждали защитники, их действия не образуют состава преступления, предусмотренного данной статьей. Тем более что никто из подсудимых не состоял на госслужбе.

Адвокаты также сообщили о незаконности задержания подопечных, указав на многочисленные, по их мнению, нарушения УПК, допущенные в ходе следственных действий. При этом адвокат госпожи Васильевой Дмитрий Джулай обратил внимание суда на то, что его подзащитная разведена и имеет на иждивении двух малолетних детей. И если ее поместят под домашний арест, она лишится заработка и дети останутся без надлежащего обеспечения. А в этом случае к ней могут быть применены санкции уже органами опеки. Более того, по словам господина Джулая, женщина с детьми проживает не по месту своей регистрации, снимая квартиру.

Госпожу Васильеву же хотят содержать под домашним арестом в квартире, где живет бывший муж с новой супругой.

«Не думаю, что он обрадуется такому повороту дела»,— отметил адвокат Джулай, предложив суду, как и другие защитники, ограничиться подписками о невыезде.

На судей эти доводы не подействовали — всех подозреваемых они вернули домой уже под стражу. Им запрещено покидать и менять без письменного разрешения следователя место жительства, общаться с посторонними, за исключением защитников и близких родственников, проживающих вместе с ними. Также был наложен запрет на получение и отправку любой корреспонденции, использование интернета и телефонов, за исключением экстренных случаев. В ближайшее время сотрудники ФСИН должны надеть на подозреваемых электронные браслеты, чтобы контролировать их перемещения.

Алексей Соковнин