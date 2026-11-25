Президент Колумбии принял участие в операции по освобождению заложников
Колумбийская полиция и военные провели операцию по освобождению заложников, которых вооруженные грабители почти 17 часов удерживали в здании супермаркета Exito в Картахене. Как сообщает местное издание Semana, во время операции один из преступников был убит, остальные четверо арестованы.
Утром 24 ноября пятеро вооруженных людей в масках попытались ограбить инкассаторский автомобиль в Картахене. Попытка не удалась, и, скрываясь от полиции, преступники вбежали в супермаркет Exito, где взяли в заложники около 30 покупателей и сотрудников. Полиция, военные и спецназ окружили магазин и начали переговоры с преступниками. За освобождение людей те потребовали предоставить им $2 млн, два бронированных автомобиля и безопасный коридор для проезда в город Барранкилья. Переговорщикам удалось добиться освобождения десяти заложников, в числе которых было несколько пожилых женщин. Вечером к зданию прибыли президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья и министр обороны страны.
В 1:30, когда преступники отвергли предложение сдаться и выпустить людей, силовики начали штурм здания. Во время захвата получил ранение один из офицеров спецназа. Никто из заложников не пострадал, все они были освобождены и после встречи с президентом и медицинского осмотра отправились давать показания в полицию. Как отметил президент де ла Эсприэлья, преступники не были связаны с повстанческими группировками, а являются «обычными уголовниками, которых застали врасплох при попытке ограбления».