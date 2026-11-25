Утром 24 ноября пятеро вооруженных людей в масках попытались ограбить инкассаторский автомобиль в Картахене. Попытка не удалась, и, скрываясь от полиции, преступники вбежали в супермаркет Exito, где взяли в заложники около 30 покупателей и сотрудников. Полиция, военные и спецназ окружили магазин и начали переговоры с преступниками. За освобождение людей те потребовали предоставить им $2 млн, два бронированных автомобиля и безопасный коридор для проезда в город Барранкилья. Переговорщикам удалось добиться освобождения десяти заложников, в числе которых было несколько пожилых женщин. Вечером к зданию прибыли президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья и министр обороны страны.