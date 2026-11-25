Золото опустилось ниже $3,5 тыс. за унцию впервые с конца августа 2025 года
Фьючерс на золото на бирже Comex в 15:06 мск подешевел на 1,8% — до $3,497 тыс. за тройскую унцию. В последний раз драгоценный металл опускался ниже $3,5 тыс. 29 августа 2025 года.
Серебро к тому же моменту снизилось на 3,71% — до $39,27 за унцию. Платина торговалась на отметке $1,229 тыс. за унцию (-2,22%). Давление на стоимость драгметаллов оказывают в том числе ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание по этому вопросу состоится 8-9 декабря.