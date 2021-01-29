Волкова объявили в розыск по делу о вовлечении подростков в акции

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение координатору региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову по делу о склонении подростков к участию в несанкционированных акциях 23 января. Он обвиняется по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Ведомство объявило Леонида Волкова в розыск, говорится в сообщении пресс-службы СКР.

«На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого»,— заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уголовное дело против Леонида Волкова СКР возбудил 28 января. Господин Волков, находящийся за пределами России, не стал комментировать “Ъ” выдвинутые обвинения и позднее заявил через соцсети, что «принципиально» не будет этого делать, поскольку СКР таким образом «навязывает ложную повестку». Он добавил, что вовлечение несовершеннолетних в акции протеста места не имело и уголовное дело «нарочито абсурдное».

Напомним, Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. На следующий день Химкинский суд вынес решение о задержании политика на 30 суток из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Мособлсуд признал это решение законным. 23 января в городах России прошли акции в поддержку политика, на которых были задержаны больше 3,7 тыс. человек. У оппозиционеров и их сторонников 27 января прошла серия обысков, их привлекли подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Подробности — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».