Мосгордума приняла бюджет Москвы на ближайшие три года
Депутаты Мосгордумы на пленарном заседании приняли бюджет Москвы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.
Предусмотрены доходы в размере 5,9 трлн руб. в 2027 году, 6,2 трлн руб. в 2028 году и 6,5 трлн руб. в 2029 году. Расходы на 2027 год запланированы в объеме 6,6 трлн руб., на 2028 год - 6,7 трлн руб. и на 2029 год - 6,9 трлн руб. Таким образом дефицит бюджета составит 651 млрд руб. в 2027 году, 500 млрд руб. в 2028 году и 340,6 млрд руб. в 2029 году.
«Расходная часть бюджета сформирована в соответствии со стратегическими целями развития Москвы, сохранены все действующие ключевые приоритеты, среди которых обеспечение социальной защиты москвичей, всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг населению, развитие городской инфраструктуры, создание комфортной и безопасной городской среды, поддержка реального сектора экономики, а также реализация проектов в интересах обеспечения обороноспособности страны», — сказала глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, выступая в Мосгордуме.
На мероприятия «социального характера» предусмотрено в 2027 году 3,2 трлн руб., сказала она. Это почти половина расходов бюджета, а с учётом средств обязательного медицинского страхования финансирование социальной сферы составит 3,7 трлн рублей в следующем году.