Предусмотрены доходы в размере 5,9 трлн руб. в 2027 году, 6,2 трлн руб. в 2028 году и 6,5 трлн руб. в 2029 году. Расходы на 2027 год запланированы в объеме 6,6 трлн руб., на 2028 год - 6,7 трлн руб. и на 2029 год - 6,9 трлн руб. Таким образом дефицит бюджета составит 651 млрд руб. в 2027 году, 500 млрд руб. в 2028 году и 340,6 млрд руб. в 2029 году.