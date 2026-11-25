Четырехкратный чемпион Англии Рахим Стерлинг избежал тюрьмы за опасное вождение
Магистратский суд Бейзингстоука приговорил английского футболиста Рахима Стерлинга к одному году тюрьмы условно за опасное вождение. Об этом сообщает The Guardian.
В конце мая нападающий был задержан по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения, хранении наркотиков и отказе проходить медосвидетельствование. Рахим Стерлинг врезался на Lamborghini в ограждение автомагистрали на юге Англии. Он был отпущен под залог до окончания расследования.
Футболист признал себя виновным по всем трем пунктам: в опасном вождении, хранении веселящего газа и отказе от анализов. Ему грозило до двух лет тюрьмы. При вынесении приговора суд учел наличие у Рахима Стерлинга ордена Британской империи, его благотворительную деятельность, а также добровольное решение пройти курс лечения от зависимости. Отмечается, что спортсмену были назначены 100 часов общественных работ. Также ему запретили управлять автомобилем на два года.
С лета 31-летний Рахим Стерлинг находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был голландский «Фейенорд». Ранее игрок выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», с которым стал четырехкратным чемпионом Англии, «Челси» и «Арсенал». За национальную команду нападающий провел 82 матча и забил 20 мячей. В составе сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы (2021).