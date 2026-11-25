Футболист признал себя виновным по всем трем пунктам: в опасном вождении, хранении веселящего газа и отказе от анализов. Ему грозило до двух лет тюрьмы. При вынесении приговора суд учел наличие у Рахима Стерлинга ордена Британской империи, его благотворительную деятельность, а также добровольное решение пройти курс лечения от зависимости. Отмечается, что спортсмену были назначены 100 часов общественных работ. Также ему запретили управлять автомобилем на два года.