Быстрее, строже, дороже
Как меняется аудит компаний из-за роста цен
В 2026 году цены на аудит продолжили расти серьезными темпами — в частности, для отдельных видов компаний рост достиг 20%. При этом платежеспособность клиентов снизилась — компании просят предусмотреть рассрочки и отсрочки платежа и в некоторых случаях все равно их пропускают. В такой ситуации аудиторы прогнозируют ужесточение подхода принятия клиентов на аудит.
Быстрый рост
В 2026 году рост стоимости аудиторских услуг не сбавил темпы. По оценкам информационно-аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения», в среднем по рынку аудит стал дороже примерно на 10–15%. Вместе с тем рост цен в сегменте общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР) достиг 20%, а для общественно значимых организаций (ОЗО) — 10%. В 2025 году в целом по рынку повышение стоимости аудиторских услуг составило 10%, оценивают в агентстве.
Оказывать услуги по проведению аудита ОЗО ФР и ОЗО могут только аудиторские компании, входящие в реестр ЦБ и Федерального казначейства соответственно. В число ОЗО ФР входят организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, а также кредитные и страховые организации, управляющие компании и так далее. На середину ноября, по данным ЦБ, услуги таким компаниям оказывают 38 аудиторский организаций, число их клиентов — 1,7 тыс.
Работать с сегментом таких компаний аудиторам очень выгодно. По расчетам “Ъ”, доля таких услуг в общей выручке компаний за 2025 год превысила 30%, причем у отдельных компаний она достигала 70–100%.
Общественно значимые организации включают публичные акционерные общества, госкорпорации, публично-правовые компании, организации с госдолей в капитале не менее 25%. По данным Федерального казначейства, аудировать ОЗО имеет право 221 компания. Количество таких компаний составляет примерно 10 тыс. (см. “Ъ” от 1 июля).
Всего на рынке работает 1,9 тыс. аудиторских организаций, следует из данных саморегулируемой организации «Содружество».
В реестр ЦБ могут войти только аудиторы из реестра Казначейства.
Экономкласс
Для компаний, которые не принадлежат к классу общественно значимых, стоимость аудиторской проверки отчетности в 2026 году почти не изменилась. Большая часть клиентов сейчас ориентируются на официальный рост потребительских цен — 5–7%, оценивает гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов. «Большую часть договоров с такими компаниями мы перезаключили практически на тех же условиях, что и в предыдущем году. В ряде случаев нам удалось повысить стоимость на уровень инфляции»,— отмечает гендиректор аудиторской компании МКПЦ Дмитрий Винокуров. Компании, которые не относятся к ОЗО и ОЗО ФР, в большинстве случаев достаточно жестко придерживаются тех бюджетов, которые у них выделены на аудит, и не готовы без существенных оснований их увеличивать, поясняет он.
Для многих собственников таких компаний аудит — как техосмотр, нужна не проверка, а бумага, объясняет директор компании «Евразия Аудит» Артур Каримов. Дело в том, что значительная часть таких компаний подлежит обязательному аудиту только по формальным финансовым критериям: доходы свыше 800 млн руб. или активы свыше 400 млн руб. «У них нет внешних пользователей отчетности — инвесторов, биржи, которым было бы нужно аудиторское заключение»,— уточняет эксперт.
При этом ответственность за непроведение обязательного аудита, по словам господина Каримова, остается символической.
Штраф за отсутствие обязательного аудита составляет несколько тысяч рублей, сам аудит стоит несколько сотен тысяч рублей.
В результате издержки аудиторов растут, а часть клиентов не готовы платить больше и даже рассматривают возможность вовсе отказаться от аудита, указывают аудиторы.
Премиальные сегменты
В сегментах ОЗО и ОЗО ФР стоимость выросла больше, чем в среднем по рынку, из-за ужесточения требований со стороны ЦБ и Федерльного казначейства. В частности, регуляторы требуют более внимательной работы и повышения качества информационной безопасности, отмечают аудиторы. «Если раньше информацию можно было передать условно на любой флешке, то сейчас это целая система правил и защит. Это становится серьезной статьей затрат — на дополнительное оборудование, оплату высококвалифицированных ИТ-специалистов, лицензий на программы»,— поясняет господин Винокуров. По оценкам экспертов, затраты на повышение уровня информационной безопасности могут достигать сотен миллионов рублей.
Кроме того, себестоимость аудита растет за счет оплаты труда специалистов. В аудите больше 70% от себестоимости — заработная плата, оценивает господин Самойлов.
По данным Кадрового агентства уникальных специалистов, заработная плата аудиторов в 2026 году выросла почти на 20%.
Кроме того, расходы аудиторов увеличились из-за отмены налоговых льгот в текущем году, говорит Евгений Самойлов. Все аудиторы, за исключением пяти крупнейших, относились к малому бизнесу, так как численность их персонала менее 250 человек,— только изменение налогов привело к росту расходов у всех аудиторов с 1 января 2026 года сразу на 10%, объясняет эксперт.
Платежи без ответственности
Вместе с тем рост расходов на аудит совпал с общим ухудшением финансового состояния компаний. Крупные клиенты пересматривают графики платежей, удлиняя отсрочки, а средний и небольшой бизнес чаще просит рассрочку и задерживает оплаты даже после согласования графика платежей, отмечает господин Каримов. Часть клиентов во время тендерных процедур пытаются включить в коммерческие условия договора возможность переноса существенной части оплаты на период после завершения проекта и выдачи аудиторского заключения, а также увеличение отсрочек платежа, добавляет руководитель департамента аудиторских услуг Kept Андрей Рязанцев.
По словам господина Каримова, больше всего проблем с неплатежеспособностью сегодня у компаний в таких сферах, как обрабатывающая промышленность и торговля, транспорт и логистика, металлургия, угольная отрасль и автопром, то есть в тех секторах, где падает спрос, сокращается загрузка и идет оптимизация персонала. «Отдельно отмечу компании, которые работают по государственным и муниципальным контрактам или на подряде у госкомпаний. Нередко они долго ждут оплаты от своих заказчиков и, как следствие, сами задерживают расчеты с контрагентами, в том числе с аудиторами»,— обращает внимание эксперт.
Главная проблема — дефицит оборотных средств, говорят участники аудиторского рынка.
В такой ситуации бизнес расставляет приоритеты — в очереди на оплату аудитор стоит после зарплаты, налогов, банка и поставщиков, то есть в самом конце, от аудита производственный процесс не зависит, говорит господин Каримов.
Аудиторы видят в этом опасность для рынка. Международный кодекс этики и российские правила независимости аудиторов рассматривают существенную долгосрочную задолженность клиента перед аудитором как возможную угрозу независимости, отмечает Андрей Рязанцев. Аудиторское заключение не должно зависеть от последующего расчета клиента, подчеркивает эксперт.
Кроме того, как указывает господин Рязанцев, аудиторские компании не являются капиталоемким бизнесом с доступом к значительному кредитному плечу и в основном живут благодаря оборотному капиталу и регулярному денежному потоку. У аудиторской фирмы основная статья затрат — оплата труда, и она не терпит отсрочек. Зарплату, налоги и взносы нужно платить вовремя, независимо от того, рассчитался ли клиент, поэтому задержки оплаты быстро превращаются в кассовые разрывы, особенно после высокого сезона, когда работа уже выполнена, а деньги не поступили, поясняет Артур Каримов.
При этом невозможность аудиторских компаний содержать текущий штат, а тем более наращивать его может негативно сказаться на качестве их услуг. Как отмечал Банк России в обзоре аудиторского рынка за 2025 года, одной из серьезных проблем аудиторского рынка является рост нагрузки на одного руководителя аудита (выводы относятся только к сегменту ОЗО ФР). Так, по итогам прошлого года на 20 самых загруженных руководителей аудитов ОЗО ФР приходилось 876 подписанных заключений, что на 23% больше показателя 2024 года. По мнению регулятора, высокая нагрузка на одного руководителя аудита является значительным фактором риска, поскольку такой параметр напрямую влияет на качество оказываемых аудиторских услуг. В ситуации, когда аудиторам придется сокращать штат или брать сотрудников по совместительству, эта проблема может еще усугубиться.
В этих условиях аудиторским компаниям приходится финансировать разрыв из собственных средств, откладывать премии и индексацию, осторожнее подходить к найму, некоторые даже рассматривают вариант банковского кредитования, продолжает эксперт. Запас ликвидности аудиторов редко в среднем превышает два-три месяца финансирования своей операционной деятельности и выплаты зарплат, поэтому сдвиг платежа одного-двух крупных клиентов может оказаться критичным для нормальной деятельности аудиторской компании, заключает гендиректор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов.
Новые подходы
Чтобы сохранить маржинальность в текущих условиях, аудиторы в первую очередь ужесточают подход к приему клиентов на аудит. Перед заключением договора оценивается не только аудиторский риск, но и платежеспособность заказчика — финансовое состояние, судебные споры, история расчетов, отмечает господин Каримов.
Также аудиторы стараются взвешенно подходить к ценообразованию по пролонгации договоров с текущими клиентами. Здесь обе стороны могут получить взаимную выгоду, рассказывает эксперт «КСК Групп» Михаил Щетинин: клиент — за счет уже налаженного взаимодействия и экономии рабочего времени своих сотрудников, аудитор — за счет более глубокого понимания бизнеса клиента и сокращения трудозатрат, где это будет возможно.
Не исключено, что аудиторы будут пытаться экономить на зарплатах специалистов, сокращении издержек, не связанных напрямую с проведением аудита, полагает Дмитрий Винокуров. Вероятно, некоторые компании вынужденно перейдут на конвейерный метод, когда на каждого аудитора приходится 20–30 аудиторских заключений в год, и доберут маржу количеством заключений, продолжает эксперт. Часть процедур может переноситься на промежуточный этап до конца года, а в межсезонье команда занята сопутствующими и консультационными услугами, считает господин Каримов.