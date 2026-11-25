Для компаний, которые не принадлежат к классу общественно значимых, стоимость аудиторской проверки отчетности в 2026 году почти не изменилась. Большая часть клиентов сейчас ориентируются на официальный рост потребительских цен — 5–7%, оценивает гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов. «Большую часть договоров с такими компаниями мы перезаключили практически на тех же условиях, что и в предыдущем году. В ряде случаев нам удалось повысить стоимость на уровень инфляции»,— отмечает гендиректор аудиторской компании МКПЦ Дмитрий Винокуров. Компании, которые не относятся к ОЗО и ОЗО ФР, в большинстве случаев достаточно жестко придерживаются тех бюджетов, которые у них выделены на аудит, и не готовы без существенных оснований их увеличивать, поясняет он.