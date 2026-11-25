В ночь на 22 ноября российский ракетный корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara попали под удар украинских БПЛА в порту Бенгази. Reuters сообщало о пострадавших, не уточнив их число и гражданство. 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсети X об ответственности Киева за операцию.