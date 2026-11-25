Командование ливийской армии сообщило о гибели двух военных от удара Украины
Двое военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии (ЛНА), которые пострадали при украинской атаке на военно-морскую базу в порту Бенгази 22 ноября, скончались от полученных ранений. Об этом сообщило командование ЛНА, сообщает «Аль-Хадат».
Заместитель командующего ЛНА Саддам Хафтар назвал имена погибших — ат-Тахер Абдалла ас-Садик и лейтенант Али Мухаммад ас-Сайид. Командование пообещало, что ответ армии последует «в подходящем месте, в подходящее время и подходящими средствами».
В ночь на 22 ноября российский ракетный корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara попали под удар украинских БПЛА в порту Бенгази. Reuters сообщало о пострадавших, не уточнив их число и гражданство. 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсети X об ответственности Киева за операцию.