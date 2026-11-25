В «Синема Стар» отметили, что российский кинопрокат до сих пор не восстановился после пандемии и ухода зарубежных кинокомпаний. При этом большинство крупных отечественных кинопремьер приходится на праздники и каникулы. В остальное время иностранные картины помогают кинотеатрам привлекать зрителей.