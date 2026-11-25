Кинотеатры предупредили о последствиях введения квот на зарубежные фильмы
Ограничение показа иностранных фильмов может ухудшить финансовое положение российских кинотеатров и привести к значительному сокращению их репертуара. Об этом РБК рассказали представители киносетей «Люксор» и «Синема Стар».
24 ноября стало известно о подготовке в Госдуме законопроекта, предусматривающего ограничение показа зарубежных фильмов на срок до половины дней каждого квартала. За выдачу прокатного удостоверения на иностранную игровую картину предлагается взимать 5 млн руб., на анимационную — 3 млн руб. Еще 10% кассовых сборов прокатчики должны будут перечислять на развитие отечественного кинематографа. Как сообщал ТАСС, эти изменения могут вступить в силу 1 марта 2027 года.
В «Синема Стар» отметили, что российский кинопрокат до сих пор не восстановился после пандемии и ухода зарубежных кинокомпаний. При этом большинство крупных отечественных кинопремьер приходится на праздники и каникулы. В остальное время иностранные картины помогают кинотеатрам привлекать зрителей.
По данным «Люксора», в 2026 году зарубежные фильмы обеспечили 30% выручки, несмотря на небольшое число кассовых релизов. В сети опасаются, что от введения ограничений в первую очередь пострадает прокат фильмов ужасов и артхаусного кино, на которые приходится около половины иностранных релизов.
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) накануне предложила Госдуме доработать законопроект. По оценке ассоциации, принятие документа в нынешней редакции может привести к закрытию 20% российских кинотеатров.