Главные новости к утру 7 декабря

Le Monde связала утечку переписки Макрона в 2017 году с российскими спецслужбами. Предполагается, что хакерскую атаку совершили APT28 или Fancy Bear и Sandworm. APT28 фигурировала в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в выборы США. Хакеры якобы занимались фишингом и получили электронные письма. Как пишет издание, чтобы привлечь людей к зараженным файлам, хакеры упоминали темы, которые могли показаться любопытными. Например, статью Le Monde о финансировании партии «Национальное объединение».

Следствие считает таксистов исполнителями убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, выяснил “Ъ”. Их задержали, просто заказав машины с нужными водителями. Сегодня стало известно о предъявлении обвинения предполагаемому организатору преступления — бизнесмену Хасану Полонкоеву. О расследовании

«Нафтогаз» выдвинул требования по транзиту газа и по отказу от исков к «Газпрому». Во-первых, Украина должна получать газ в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража, во-вторых, контракт должен быть долгосрочным, а транзит — «покрывать все расходы». Такое заявление сделал директор украинской компании Юрий Ветренко по итогам обсуждения вопроса с «Газпромом».

Подозреваемый в убийстве в Берлине гражданина Грузии Вадим Красиков до 2015 года находился в розыске по делу об убийстве в Карелии предпринимателя. Через два месяца после этого он получил паспорт на имя Вадима Соколова, выяснили расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. По данным расследователей, он также был причастен к убийству в Москве и, вероятно, его задержали в 2014 году. СМИ предполагают, что если ему грозило пожизненное заключение, то он мог сотрудничать с представителями власти. О последствиях убийства в Берлине

Минэнерго ответило на претензии по срокам ввода «умных» счетчиков. Ранее ведомство раскритиковала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, необходимо наказать руководителя министерства Александра Новака за задержки реализации закона. В Минэнерго считают, что соблюдают все сроки исполнения закона.

РФПИ обсуждает с властями создание двух закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения инвестиций со стороны российского бизнеса, узнали СМИ. Авторы инициативы считают, что это поможет существенно увеличить коллективный объем инвестиций в нацпроекты, а также повысить мобильность капитала. Один из ЗПИФ будет выступать в роли соинвестора во все нацпроекты на автоматической основе. Объем инвестиций от каждого из его участников должен будет составлять не менее 3 млрд руб.

Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Этот пост он занимал с декабря 2016 года. Его уход связан с «продолжающейся непрозрачностью действий руководства ВФЛА» и несогласием с его решениями и действиями. «С чем я не согласен? В частности, переданная в Минспорт РФ "дорожная карта" не была согласована с президиумом ВФЛА, нас поставили перед фактом, что она уже сдана, а с нами ее никто не обсудил, в таких условиях я так больше работать не могу»,— указал он.

Певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года по версии Forbes. Она заработала $185 млн. Второе место занял Канье Уэст ($150 млн), третье — Эд Ширан ($110 млн). В топ также вошли The Eagles, Элтон Джон, Jay-Z и Бейонсе.