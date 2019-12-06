СМИ узнали о планах создать инвестиционные фонды для нацпроектов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с властями создание двух закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения инвестиций со стороны российского бизнеса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Эту информацию РБК подтвердил федеральный чиновник. Авторы инициативы считают, что это поможет существенно увеличить коллективный объем инвестиций в нацпроекты, а также повысить мобильность капитала.

Один из ЗПИФ будет выступать в роли соинвестора во все нацпроекты на автоматической основе. Объем инвестиций от каждого из его участников должен будет составлять не менее 3 млрд руб. Второй ЗПИФ будет принимать решение по инвестициям в различные инвестпроекты в индивидуальном порядке. Решение по каждому проекту будут принимать отдельно органы управления и участники ЗПИФ. Минимальный объем инвестиций для участников второго фонда — 6 млрд руб.

По данным «Интерфакса», документы для создания ЗПИФов должны подготовить к концу декабря. Сами фонды планируется создать к концу апреля. Первый ЗПИФ должен заработать не позднее сентября 2020 года, а второй — не позднее 1 декабря 2020 года. Участниками фондов смогут стать как юридические, так и физические лица.

Напомним, в марте глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о просьбе некоторых российских компаний создать фонд для инвестиций в национальные проекты. В кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он отметил, что с такой инициативой обратилось «значимое количество членов РСПП».