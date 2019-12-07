Le Monde связала утечку переписки Макрона в 2017 году с российскими спецслужбами

Технический анализ, проведенный исследователями Google и FireEye, доказывает причастность российских спецслужб к публикации переписки Эмманюэля Макрона, утверждает газета Le Monde.

«Технические данные подтверждают причастность двух хакерских групп, которые связаны с российской разведкой, к краже во время предвыборной кампании Макрона»,— пишет издание. Первая группа — это APT28 или Fancy Bear, вторая — Sandworm. Газета относит обе организации к Главному управлению Генштаба России (ранее — ГРУ).

Le Monde напоминает, что APT28 фигурировала в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в выборы США. Он считал, что хакерская группировка «объединилась с подразделением 26 165 ГРУ».

По данным газеты, атаки начались в марте 2017 года силами ГРУ, но впоследствии к ним подключились Sandworm. Хакеры якобы занимались фишингом и получили электронные письма. Как пишет издание, чтобы привлечь людей к зараженным файлам, хакеры упоминали темы, которые могли показаться любопытными. Например, статью Le Monde о финансировании партии «Национальное объединение».

Напомним, в феврале 2017 года Россию уже обвиняли в попытке повлиять на выборы президента Франции. Тогда это связали с работой российских СМИ и с распространением слухов, которые порочили господина Макрона. В мае 2017 года Le Monde обвинила во взломе почты неонацистов из США.

5 декабря 2019 года США обвинили российских хакеров из Evil Corp к хищению $100 млн. Минфин США ввел санкции против этой группы, шести российских компаний и 17 человек.

Подробнее о взломе почты Эмманюэля Макрона читайте в материале «Ъ FM» «Ящик Макрона».

О новом скандале в США — в материале “Ъ” «США обвинили российских хакеров в краже $100 млн».