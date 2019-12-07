По делу об убийстве начальника центра «Э» по Ингушетии предъявлено обвинение главе группировки

Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве начальника центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, рассказал ТАСС один из защитников. Господина Полонкоева СКР называет руководителем организованной преступной группы.

Двух фигурантов обвинили по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по ст. 222 (Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Они не признают вину.

«Вину они категорически отрицают, а мы уверены, что следствие в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения, а не наоборот»,— сказал адвокат сына господина Полонкоева Шамиль Яндарбаев.

Напомним, СКР вчера, 6 декабря сообщил о задержании шести человек. Продолжается розыск других лиц. По данным СМИ, Полонкоев — известный в Ингушетии бизнесмен, ему принадлежит сеть автозаправочных станций. Однако сейчас, по данным ЕГРЮЛ, он не руководит ни одной компанией.

Как стало известно “Ъ”, следствие подозревает в исполнении преступления таксистов. Их задержали, вызвав машины с нужными водителями.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда убили 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Ранее “Ъ” сообщал о задержании пяти человек, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев.

Подробнее о задержании нескольких человек по делу — в материале “Ъ” «Киллеров вызывали?».

Подробнее о возможных причинах убийства — в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».