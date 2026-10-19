Штабам добавят веса
Профильный комитет Думы одобрил штрафы за неисполнение решений региональных властей
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству 19 октября рекомендовал принять в первом чтении поправки правительства к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за неисполнение решений региональных оперативных штабов и глав субъектов. Подобные штрафы (в том числе и за публикацию последствий атак беспилотников) уже действуют в ряде регионов, но в целях безопасности и содействия военным в условиях СВО ответственность должна быть установлена на федеральном уровне, считают в Белом доме.
Законопроект дополняет КоАП новой статьей 19.5–5 о неисполнении решений оперативного штаба региона или высшего должностного лица субъекта РФ. За это правонарушение, если оно «не содержит уголовно наказуемого деяния», граждан будут штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. (для последних предусмотрено еще и приостановление деятельности на срок до 90 суток). Авторы также предлагают установить по новой статье трехлетний срок давности по привлечению к ответственности.
В пояснительной записке отмечается, что оперативные штабы в регионах создаются по указу президента, однако в федеральном законодательстве не предусмотрена ответственность за неисполнение их решений. При этом в ряде субъектов подобные нормы действуют на региональном уровне. Например, в Санкт-Петербурге по таким статьям было составлено 666 протоколов о правонарушениях в 2025 году и 257 — в первом квартале 2026-го, в Ставропольском крае за аналогичные периоды соответственно 39 и 19, в Ростовской области — 9 и 3. Нарушителей в этих регионах штрафовали, в частности, за публикацию последствий атак вражеских беспилотников.
«В то же время вопрос неукоснительного соблюдения требований указа имеет федеральное значение, в связи с чем представляется целесообразным установление административной ответственности за неисполнение обозначенных решений в КоАП»,— говорится в пояснительной записке. Объектом администрирования новой статьи станут «общественные отношения в области обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, проведения мобилизационных мероприятий и реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов власти и нужд населения в условиях проведения специальной военной операции».
Заместитель министра юстиции Вадим Федоров, представлявший правительство на заседании профильного комитета Госдумы 19 октября, сообщил депутатам, что санкции по новой статье устанавливаются по аналогии с наказанием за неисполнение решений Национального антитеррористического комитета (НАК). «Вводимое регулирование позволит создать дополнительные гарантии исполнения решений, принятых в целях оперативного реагирования на угрозы безопасности РФ и отдельных ее территорий, что представляется особенно актуальным в условиях проводимой специальной военной операции»,— резюмировал замминистра.
Заместитель председателя комитета Дмитрий Погорелый («Единая Россия») выразил поддержку инициативе правительства, но высказал и ряд замечаний. Он напомнил, что существуют и другие коллегиальные органы, чья деятельность направлена на обеспечение безопасности, в частности национальный центр по противодействию беспилотникам, созданный в соответствии с августовским указом президента. Поэтому депутат предложил ко второму чтению распространить норму об ответственности и на другие организации. Кроме того, его интересовало, почему срок ретроспективной ответственности составил именно три года. Вадим Федоров ответил, что в случае с неисполнением решений НАК срок составляет и вовсе шесть лет, и при желании можно уравнять эти нормы ко второму чтению.
В итоге профильный комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении. Как сообщил “Ъ” член комитета Юрий Синельщиков (КПРФ), коммунисты поддержат инициативу правительства, но над поправками ко второму чтению еще подумают.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 3