Штабам добавят веса

Заместитель председателя комитета Дмитрий Погорелый («Единая Россия») выразил поддержку инициативе правительства, но высказал и ряд замечаний. Он напомнил, что существуют и другие коллегиальные органы, чья деятельность направлена на обеспечение безопасности, в частности национальный центр по противодействию беспилотникам, созданный в соответствии с августовским указом президента. Поэтому депутат предложил ко второму чтению распространить норму об ответственности и на другие организации. Кроме того, его интересовало, почему срок ретроспективной ответственности составил именно три года. Вадим Федоров ответил, что в случае с неисполнением решений НАК срок составляет и вовсе шесть лет, и при желании можно уравнять эти нормы ко второму чтению.