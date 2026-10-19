Праздник к ним приходит
Продажи билетов на новогодние елки выросли в среднем на 10%
Продажи билетов на новогодние елки к середине октября выросли на 8–13%, только у «Яндекс Афиши» пользователи уже приобрели 35,8 тыс. билетов, рост год к году составил почти 11%. Самым популярным мероприятием по числу продаж оператор называет ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Участники рынка отмечают, что память о декабрьском ажиотаже стимулирует людей закрывать вопрос с досугом детей максимально заранее.
“Ъ” опросил билетных операторов о продажах билетов на новогодние елки сезона 2026–2027. Пользователи «Яндекс Афиши» на 13 октября уже купили 35,8 тыс. билетов, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем пользователи покупают по 2,7 билета на один заказ, говорит директор по контенту и развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили. Сами предпродажи на новогодние елки начали открываться еще в начале 2026 года, уточнил он. Самый первый заказ сделали еще в феврале — на «Щелкунчика» в Ростове-на-Дону билеты купили за 326 дней до мероприятия.
Среди топ-5 городов по продажам в «Яндекс Афише» называют Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Среди топ-3 новогодних елок по числу проданных билетов на 13 октября лидером стало ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» (Нижний Новгород), следом идет представление «Новогодний лабиринт» (Москва), замыкает рейтинг «Новогодняя фантазия-32. Жар-птица» (Краснодар). В целом на топ-5 новогодних елок сейчас приходится 32,3% от всех проданных билетов, на топ-10 — 44,3%, уточнил господин Мазавришвили.
В 2025 году пользователи приобрели на «Яндекс Афише» 693,3 тыс. билетов на новогодние елки на общую сумму более 2 млрд руб. «В прошлом году более чем за 60 дней до мероприятия купили только 10,6% от всех билетов. Активнее всего билеты покупали за неделю до сеанса (29,2%)»,— резюмирует Энрико Мазавришвили. В Ticketland отказались от комментариев, в Kassir.ru не ответили “Ъ”. Собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что продажи у этих операторов также выросли примерно на 8–13%.
Годом ранее продажи билетов на новогодние мероприятия также показали рост: в августе—октябре на 15%, по данным Kassir.ru, и на 43%, по оценке МТС Live, писали «Ведомости».
По итогам 2025 года объем российского рынка офлайн-мероприятий достиг 306 млрд руб., увеличившись на 28% относительно предыдущего года, отмечали в OKS Labs by Okkam. За полгода сегмент вырос на 19% в денежном выражении, до 165 млрд руб. Количество реализованных билетов тоже выросло на 6%, до 239 млн. По итогам года рынок может составить 353 млрд руб., увеличившись на 14% год к году, прогнозируют в OKS Labs, а число проданных билетов — до 477 млн (рост на 2%).
В целом индустрия концертов, театральных постановок, шоу, выставок, спортивных и детских событий пребывает в стадии интенсивного роста. Темпы прироста выручки сохраняются на уровне 27–28% в год. Основным драйвером рынка его участники называют повышение средней цены билета, зафиксированное во всех сегментах.
Аудитория привыкла к тому, что на топовые новогодние представления, ледовые шоу и сказки лучшие места на удобные даты (с 28 декабря по 5 января) раскупаются моментально, напоминает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Память о декабрьском ажиотаже и Sold Out стимулирует людей закрывать вопрос с досугом детей максимально заранее». Кроме того, на раннюю покупку билетов на елки также влияет глобальная эмоциональная обстановка в обществе: на фоне кризисных новостей людям хочется ощущения стабильности и предсказуемости, поэтому они тянутся к привычным покупкам, объясняет он. «Также елки в городах-милионниках стали мощными туристическими якорями: семьи из регионов планируют зимние поездки и бронируют отели за полгода-год, как и билеты на новогодние шоу»,— резюмирует Сергей Бабич.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 10