Праздник к ним приходит

“Ъ” опросил билетных операторов о продажах билетов на новогодние елки сезона 2026–2027. Пользователи «Яндекс Афиши» на 13 октября уже купили 35,8 тыс. билетов, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем пользователи покупают по 2,7 билета на один заказ, говорит директор по контенту и развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили. Сами предпродажи на новогодние елки начали открываться еще в начале 2026 года, уточнил он. Самый первый заказ сделали еще в феврале — на «Щелкунчика» в Ростове-на-Дону билеты купили за 326 дней до мероприятия.