Умер тележурналист Михаил Пономарев
В возрасте 57 лет умер журналист, бывший ведущий программы «Вести» на РТР Михаил Пономарев. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила его дочь. Причиной смерти, по ее словам, стал инфаркт.
Михаил Пономарев родился 18 июля 1969 года в Москве. Карьеру в журналистике начал в 1991 году — подготовил сюжет для первого выпуска «Вестей» на РТР (ныне «Россия 1»). До 1999 года работал ведущим программы «Вести» на телеканале РТР. Он не только вел выпуски, но и готовил новостные сюжеты. Так, в 1993 году рассказал в эфире об уличных беспорядках в Москве и делал репортажи из Нагорного Карабаха.
Уход телеведущего с РТР сопровождался скандалом. В феврале 1999 года ведущий Михаил Пономарев обратился с письмом к президенту и правительству страны, где обвинял руководство ВГТРК в «полной некомпетентности, целенаправленном, методичном уничтожении программы "Вести" и канала РТР в целом и попытках ввести на канале политическую цензуру» и призывал руководство ВГТРК во главе с Михаилом Швыдким уйти в отставку. Это привело к его отстранению от ведения выпусков, однако официального объявления об увольнении не было. Сам журналист заявил, что его отстранили «за плохой характер», поскольку он постоянно вступал в дискуссии с коллегами.
После ухода с ВГТРК господин Пономарев в том же 1999 году начал вести программу «Новости» на ТВ-6. Журналист проработал там до 2001 года. Позднее он занял должность руководителя информационной службы телеканала «ТВ Центр», работал на этом посту до 2012 года. В последние годы Михаил Пономарев редко появлялся в публичном поле.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 5