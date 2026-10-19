Умер тележурналист Михаил Пономарев

Уход телеведущего с РТР сопровождался скандалом. В феврале 1999 года ведущий Михаил Пономарев обратился с письмом к президенту и правительству страны, где обвинял руководство ВГТРК в «полной некомпетентности, целенаправленном, методичном уничтожении программы "Вести" и канала РТР в целом и попытках ввести на канале политическую цензуру» и призывал руководство ВГТРК во главе с Михаилом Швыдким уйти в отставку. Это привело к его отстранению от ведения выпусков, однако официального объявления об увольнении не было. Сам журналист заявил, что его отстранили «за плохой характер», поскольку он постоянно вступал в дискуссии с коллегами.