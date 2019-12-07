СМИ: подозреваемый в убийстве в Берлине находился в розыске до 2015 года

Подозреваемый в убийстве в Берлине гражданина Грузии Вадим Красиков до 2015 года находился в розыске по делу об убийстве в Карелии предпринимателя. Через два месяца после этого он получил паспорт на имя Вадима Соколова, выяснили расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

По данным СМИ, по делу об убийстве в Карелии в 2014 году задержали двух человек — Олега Иванова и Владимира Фоменко. Господина Красикова объявили в розыск. Задержанные не признавали вины. Арестованные служили в «Вымпеле» ФСБ. Предположительно, Вадим Красиков тоже там работал.

В 2015 году его официально убрали из федерального розыска и из базы Интерпола. Через два месяца он получил паспорт на имя Вадима Соколова — под этим именем он и находился в Германии. По данным расследователей, он также был причастен к убийству в Москве и, вероятно, его задержали в 2014 году. СМИ предполагают, что если ему грозило пожизненное заключение, то он мог сотрудничать с представителями власти.

Напомним, из-за убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло в августе, Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Подробнее об убийстве в Берлине — в материале “Ъ” «Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин».

Как убийство поссорило Россию и Германию — в материале “Ъ”.