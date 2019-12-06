Самым высокооплачиваемым музыкантом, по версии Forbes, стала Тейлор Свифт

Американский журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых музыкантов года. Его возглавила певица Тейлор Свифт. Она заработала $185 млн. Второе место занял Канье Уэст ($150 млн), третье — Эд Ширан ($110 млн).
В топ-15 также вошли:
Напомним, в июле Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Его возглавила Тейлор Свифт. На втором месте оказалась модель Кайли Дженнер, на третьем — Канье Уэст, певец.
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