07 декабря, суббота
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Самым высокооплачиваемым музыкантом, по версии Forbes, стала Тейлор Свифт

Американский журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых музыкантов года. Его возглавила певица Тейлор Свифт. Она заработала $185 млн. Второе место занял Канье Уэст ($150 млн), третье — Эд Ширан ($110 млн).

В топ-15 также вошли:

  • The Eagles — $100 млн;
  • Элтон Джон — $84 млн;
  • Jay-Z — $81 млн;
  • Бейонсе — $81 млн;
  • Drake — $75 млн;
  • Diddy — $70 млн;
  • Metallica — $68,5 млн;
  • Рианна — $62 млн;
  • Трэвис Скотт — $58 млн;
  • Джастин Тимберлейк — $57,5 млн;
  • Кэти Перри — $57,5 млн;
  • Пинк и BTS — $57 млн.

Напомним, в июле Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Его возглавила Тейлор Свифт. На втором месте оказалась модель Кайли Дженнер, на третьем — Канье Уэст, певец.

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