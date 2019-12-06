Самым высокооплачиваемым музыкантом, по версии Forbes, стала Тейлор Свифт

Американский журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых музыкантов года. Его возглавила певица Тейлор Свифт. Она заработала $185 млн. Второе место занял Канье Уэст ($150 млн), третье — Эд Ширан ($110 млн).

В топ-15 также вошли:

The Eagles — $100 млн;

Элтон Джон — $84 млн;

Jay-Z — $81 млн;

Бейонсе — $81 млн;

Drake — $75 млн;

Diddy — $70 млн;

Metallica — $68,5 млн;

Рианна — $62 млн;

Трэвис Скотт — $58 млн;

Джастин Тимберлейк — $57,5 млн;

Кэти Перри — $57,5 млн;

Пинк и BTS — $57 млн.

Напомним, в июле Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Его возглавила Тейлор Свифт. На втором месте оказалась модель Кайли Дженнер, на третьем — Канье Уэст, певец.