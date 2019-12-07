Киллеров вызывали?

“Ъ” стало известно, как именно было раскрыто совершенное 2 ноября в Москве убийство руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Исполнителями преступления, по версии следствия, оказались таксисты, которых задержали, просто заказав машины с нужными водителями. Вчера в столицу доставили и предполагаемого организатора преступления — бизнесмена, являющегося последователем шейха Батал-Хаджи Белхороева.

Хасана Полонкоева, владеющего сетью АЗС, спецназ ФСБ задержал в ингушском селении Экажево, являющемся центром баталхаджинцев. В ходе спецоперации были обысканы несколько домовладений, в том числе руководителя контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева, считающегося одним из лидеров секты.

В ближайшее время следователь Следственного комитета России планирует предъявить Хасану Полонкоеву обвинение в организации убийства двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и обратиться в Басманный райсуд с ходатайством о его аресте. В СИЗО «Матросская Тишина» его ожидают как минимум двое ранее взятых под стражу фигурантов этого дела — Гилани Костоев и Ахмед Арапиев. Еще один житель Экажево — Курейш Картоев — арестован заочно и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Хасан Полонкоев мог быть причастен к двум покушениям на руководителя ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. 12 января этого года его машину расстреляли в Сунженском районе Ингушетии из автомата, ранив трех сопровождавших майора полицейских, один из которых затем скончался в больнице. Сам господин Эльджаркиев не пострадал. Киллер добрался до него в Москве 2 ноября — офицер был убит вместе с братом Ахмедом, работавшим в столице нейрохирургом, во дворе дома на улице Академика Анохина.

По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, выйти на исполнителей помог красный автомобиль Mazda CX-7, брошенный убийцами братьев возле станции метро «Университет» на проспекте Вернадского. По ней сыщики быстро установили владельца машины, жителя подмосковного города Раменское. Благодаря его показаниям оперативники установили, что на продавца Mazda через сайт Avito.ru 28 октября этого года вышел человек, говоривший с сильным кавказским акцентом, который поинтересовался, не продана ли машина. На следующий день звонивший приехал за ней с товарищем на автомобиле Сitroen с шашечками и заклеенными листами бумаги номерами.

Когда один из них, человек с рыжей бородой, вышел из салона и направился к продавцу, то надел медицинскую маску, объяснив это простудой и нежеланием кого-либо заражать. На вопрос, откуда покупатель родом, тот ответил, что из Владикавказа, из Кабардино-Балкарии, что вызвало у продавца удивление, так как город является столицей Северной Осетии. После того как они сделали круг на машине, рыжебородый достал пачку пятитысячных купюр, всего 300 тыс. руб., и был готов подписать договор купли-продажи Mazda. Однако сделку оформили у терминала Сбербанка, в который покупатель засунул деньги, чтобы положить их на карточку продавца. Затем последнему вежливо предложили подбросить до дома, после чего и расстались. Рыжебородым оказался Костоев, на которого и был оформлен автомобиль. В Москве он работал таксистом, как и двое других обвиняемых — Курейш Картоев и Ахмед Арапиев. Картоев успел сбежать из Москвы, а его товарищей оперативники задержали, просто заказав такси. Сыщики сообщили данные подозреваемых оператору, отметив, что остались очень довольны тем, как они их обслуживали раньше.

Причастность задержанных, а потом и арестованных (еще двух фигурантов после допросов отпустили) была подтверждена экспертами. В Mazda были найдены вещдоки, с которых получены биологические следы, предположительно оставленные злоумышленниками. Результаты проведенной по ним ДНК-экспертизы сравнили с теми, что были сделаны по образцам, изъятым в домах подозреваемых и у них самих, и они полностью совпали.

По данным “Ъ”, мотивы покушений на Ибрагима Эльджаркиева в обвинениях, предъявленных подозреваемым, указаны не были. В работе у следствия — личная неприязнь, связанная с тем, что майор Эльджаркиев являлся сотрудником правоохранительного органа, а также кровная месть. После того как в декабре прошлого года в Назрани из пистолета был застрелен Ахмед Белхороев, один из лидеров секты, потомок ее основателя шейха Батал-Хаджи, баталхаджинцы заподозрили в причастности к этому преступлению Ибрагима Эльджаркиева, объявив на него настоящую охоту.

Юрий Сюн, Николай Сергеев