Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА

Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Этот пост он занимал с декабря 2016 года.

«Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума. Об этом я написал сегодня в письме исполняющей обязанности главы организации Юлии Тарасенко. Главным тренером (сборной России по легкой атлетике.— “Ъ”) я остаюсь»,— сообщил господин Борзаковский ТАСС. В пресс-службе ВФЛА сообщили «Интерфаксу», что президиум организации рассмотрит его заявление на заседании 11 декабря.

Юрий Борзаковский отметил, что его уход связан с «продолжающейся непрозрачностью действий руководства ВФЛА» и несогласием с его решениями и действиями. «С чем я не согласен? В частности, переданная в Минспорт РФ "дорожная карта" не была согласована с президиумом ВФЛА, нас поставили перед фактом, что она уже сдана, а с нами ее никто не обсудил, в таких условиях я так больше работать не могу»,— указал он. ВФЛА передала «дорожную карту» по устранению нарушений антидопинговых правил Министерству спорта РФ в четверг.

В начале декабря Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило комплекс антикризисных мер по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Для решения этого вопроса агентство считает нужным сформировать международную рабочую группу, а также отстранить весь тренерский штаб сборной России во главе с господином Борзаковским. ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года из-за допинговых нарушений.

Подробнее — в материале “Ъ” «РУСАДА предложило санировать ВФЛ».