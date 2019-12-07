«Нафтогаз» выдвинул требования по транзиту газа и по отказу от исков к «Газпрому»

Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил, при каких условиях украинская компания готова подписать новый контракт на транзит российского газа и по отказу от новых исковых требований. Во-первых, Украина должна получать газ в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража, во-вторых, контракт должен быть долгосрочным, а транзит — «покрывать все расходы».

Вчера, 6 декабря, прошла встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и оператора газотранспортной системы Украины. Представители компаний и оператора обсуждали на корпоративном уровне вопрос транзита газа через украинскую территорию. Контракт заканчивается 31 декабря. «Газпром» требует, чтобы Украина обнулила исковые требования.

«Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту»,— написал господин Витренко по итогам встречи у себя на странице в Facebook. По его словам, «Нафтогаз» готов «получать газ в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража». Речь идет почти о $3 млрд.

Господин Витренко утверждает, что украинская компания отзовет свои новые иски на $12 млрд к «Газпрому», но этом будет сделано на нескольких условиях. «Если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам»,— написал руководитель компании. Он сказал, что украинская сторона готова возвращаться к трехсторонним переговорам с участием Еврокомиссии.

Глава Минэнерго России Александр Новак в эфире «Россия 24» назвал судебные разбирательства двух компаний ключевым вопросом. По его мнению, условия по транзиту газа должны быть «конкурентоспособны по отношению к другим». «Мы настроены на то, чтобы найти все необходимые решения тех вопросов, которые есть. Конечно, мы считаем, что в первую очередь должны быть урегулированы судебные разбирательства»,— сказал господин Новак.

Вопрос транзита газа вчера поднимал президент Владимир Путин на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса в Сочи. Он сказал, что в этом вопросе «с обеих сторон звучат запросные позиции достаточно трудно реализуемые».

О встрече Владимира Путина с представителями немецкого бизнеса — в материале “Ъ” «Что русскому хорошо, то немцу Сочи».

Подробнее о требованиях «Газпрома» — в материале “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».