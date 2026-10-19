Депутат-коммунист предложила вернуть Волгограду и Петербургу «героические» названия

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на придание городам-героям официального статуса, а также на «восстановление исторической справедливости в отношении городов Ленинград и Сталинград». Оба получили это звание в 1945 году — и «довольно странно было бы говорить о "блокаде Санкт-Петербурга" или "Волгоградской битве"», подчеркивает депутат. В то же время «героизм защитников и жителей именно Ленинграда известен всему миру», как и тот факт, что Сталинградская битва стала коренным переломом во всей Второй мировой войне, резюмирует госпожа Глазкова.