Депутат-коммунист предложила вернуть Волгограду и Петербургу «героические» названия
контекст
Городам-героям Волгограду и Санкт-Петербургу должны быть возвращены исторические названия Сталинград и Ленинград, а переименование городов, получивших это звание, необходимо запретить. Такие нормы содержатся в законопроекте «О статусе городов РФ, имеющих звание "город-герой"», внесенном в Госдуму депутатом от КПРФ Анжеликой Глазковой.
Вернуть двум городам наименования времен Великой Отечественной войны автор документа предлагает «в течение одного года после вступления в силу настоящего федерального закона». Кроме того, на знамени или гербе города-героя, по ее мнению, должны изображаться орден Ленина и советская медаль «Золотая Звезда», а в самих городах следует установить обелиски с аналогичными изображениями. Звание «город-герой» может быть присвоено и иным городам РФ — это вправе делать Госдума по представлению президента, говорится в проекте.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на придание городам-героям официального статуса, а также на «восстановление исторической справедливости в отношении городов Ленинград и Сталинград». Оба получили это звание в 1945 году — и «довольно странно было бы говорить о "блокаде Санкт-Петербурга" или "Волгоградской битве"», подчеркивает депутат. В то же время «героизм защитников и жителей именно Ленинграда известен всему миру», как и тот факт, что Сталинградская битва стала коренным переломом во всей Второй мировой войне, резюмирует госпожа Глазкова.
Пункт о переименовании Волгограда в Сталинград относится к числу главных программных требований КПРФ. По поводу возвращения имени Ленина Петербургу столь жестких установок в партии нет.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 3