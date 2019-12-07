Минэнерго ответило на претензии Матвиенко о сроках внедрения умных счетчиков

Минэнерго России утверждает, что разработало документы для внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии в соответствии с графиком, утвержденным правительством. Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила наказать министра Александра Новака из-за задержки реализации закона об умных счетчиках.

«По плану-графику подготовки актов, утвержденному правительством... основополагающие подзаконные акты были разработаны Минэнерго и внесены в правительство»,— приводит «РИА Новости» сообщение Минэнерго. Документ прошел межведомственное согласование и его внесли в правительство в августе. После этого проект доработали и направили в правительство 1 ноября.

Минэнерго утверждает, что гарантирующие поставщики, энергосбытовые компании и «Интер РАО» просили перенести срок реализации закона. «Россети» заявили о готовности устанавливать «умные» счетчики с 1 июля 2020 года.

Госпожа Матвиенко считает, что господин Новак должен понести административное наказание за задержку реализации закона. По ее мнению, министерство «вообще ничего» не делает. На ежегодном совещании со статс-секретарями она сказала, что наказать нужно одного показательно, чтобы «другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность».

О выходе из проекта «умных» счетчиков РФПИ и арабского фонда Mubadala — в материале “Ъ” «Фонды отключают умные счетчики».

Об «умных» счетчиках — в интервью “Ъ FM” «Интеллектуализация учета — первый шаг к внедрению программы цифровизации».