Валютный долг для своих
«Цифра брокер» размещает валютные бонды под 9,5% годовых
Инвесткомпания «Цифра брокер» намерена разместить валютные облигации на сумму не менее $15 млн. Практика привлечения финансирования через выпуск долговых бумаг является довольно редкой для брокерских компаний. Традиционно они используют заемные средства, полученные через сделки репо. При этом, как отмечают участники рынка, размещение с учетом объявленного купона не выше 9,5% годовых, скорее всего, будет нерыночным. По такой ставке привлекают долговое финансирование эмитенты с более высоким кредитным рейтингом.
Один из крупнейших российских брокеров — инвесткомпания «Цифра брокер» — собирается разместить валютные облигации объемом не менее $15 млн и сроком обращения три с половиной года. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердили в компании. Как заявили в «Цифра брокере», средства от облигаций пойдут на финансирование маржинального кредитования, развитие маркет-мейкерской деятельности и обеспечение торговых и расчетных операций, а также на развитие инфраструктуры. Ориентир ставки квартального купона составит не выше 9,5% годовых. Сбор заявок запланирован на 26 октября, а организаторами размещения выступят Альфа-банк и сама ИК.
«Цифра брокер» (ранее «Фридом Финанс») работает на российском рынке с 2010 года. По данным отчетности по РСБУ, по итогам первого полугодия 2026 года выручка инвесткомпании превысила 831 млн руб.— на 36% больше, чем годом ранее. При этом компания получила чистый убыток в 183 млн руб. Единственным владельцем компании с февраля 2023 года является Максим Повалишин. В июне 2026 года «Эксперт РА» подтвердил ее кредитный рейтинг на уровне ruВВВ.
Размещение брокерскими компаниями долговых бумаг, и тем более валютных, остается редкой практикой. В 2020–2021 годах «Цифра брокер» размещала долларовые облигации суммарным объемом около $64 млн. «В России брокеры почти ничего не размещали. В мире есть прецеденты, но там и компании намного крупнее»,— отмечает управляющий крупной УК. Брокеры редко прибегают к облигационным заимствованиям, так как их основная деятельность «не требует столь значительного долгосрочного финансирования, как у компаний реального сектора»,— заявляет аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. «Выпуск облигаций значительно увеличивает долговую нагрузку профучастника и предполагает регулярные процентные расходы»,— указывает эксперт. «Размещение собственных облигаций не является целевой моделью ведения бизнеса брокеров»,— также заявляет управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Для развития бизнеса брокеры используют собственный капитал компании и остатки на клиентских счетах, указывает эксперт.
По данным отчетности крупных брокеров, основным инструментом привлечения заемных средств для них выступают сделки репо. В частности, по данным отчетности «Цифра брокера», на 30 июня 2026 года остатки на счетах клиентов составляли 13,8 млрд руб., тогда как прочие привлеченные средства (прежде всего в рамках краткосрочных операций репо) — более 25 млрд руб.
При этом размещение в валюте является довольно рискованным для профучастника, так как компания зарабатывает в рублях, указывают эксперты. «Локальному игроку логичнее было бы занимать в рублях»,— считает собеседник “Ъ” на фондовом рынке.
В то же время, как отмечают опрошенные портфельные управляющие, условия размещения вряд ли заинтересуют массового инвестора. «В настоящее время размещения с купонами 9–10% годовых предоставляют эмитенты первого и второго эшелонов, так что эмитент такого кредитного качества по такой доходности не интересен»,— отмечает собеседник “Ъ”. Как указывает портфельный менеджер крупной УК, бумаги эмитента с рейтингом ВВВ были бы интересны с доходностью 14–15% годовых, тогда как размещение ниже 10% годовых говорит о «нерыночности выпуска». «Размещение будет явно проходить среди состоятельных клиентов, которые верят в брокера и оценивают риск как минимальный»,— считает он.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 8