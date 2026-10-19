Валютный долг для своих

В то же время, как отмечают опрошенные портфельные управляющие, условия размещения вряд ли заинтересуют массового инвестора. «В настоящее время размещения с купонами 9–10% годовых предоставляют эмитенты первого и второго эшелонов, так что эмитент такого кредитного качества по такой доходности не интересен»,— отмечает собеседник “Ъ”. Как указывает портфельный менеджер крупной УК, бумаги эмитента с рейтингом ВВВ были бы интересны с доходностью 14–15% годовых, тогда как размещение ниже 10% годовых говорит о «нерыночности выпуска». «Размещение будет явно проходить среди состоятельных клиентов, которые верят в брокера и оценивают риск как минимальный»,— считает он.